奈雪的茶（2150）今招股　下周三截止　入場費9999元｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-18 09:08

内地茶飲品牌奈雪的茶（2150）今日起招股，全球發售2.57億股，香港公開發售佔一成，招股價介乎17.2元至19.8元。一手500股，入場費為9,999元。下周三截至認購，30日掛牌。招銀國際、華泰國際、摩根大通為聯席保薦人。

以發售價中位數18.5元計算，預計全球發售集資所得淨額為45.21億元，集團計劃將七成資金用作未來3年擴張其茶飲店網絡，並提高市場滲透率；一成用於提升運營效率；一成用於提升供應鏈能力；一成用作營運資金及一般用途。若超額配股權獲悉數行使，按發售價中位數計算將額外取得約6.85億元淨額。

截至2020年底止，奈雪的茶全年收入為30.57億元人民幣，按年增22.2%；股東應佔虧損為2.01億元，按年擴大4.23倍，當中包括期內一項1.32億元的金融負債的公允價值變動。

是次全球發售，奈雪的茶合共引入5名基石投資者，包括瑞銀基金、匯添富基金、廣發基金、南方基金管理及乾元復興。5名基投合共認購約1.55億美元，以發售價中位數計，涉及6,497.1萬股，佔是次發售股份總數的25.25%。

董事長兼首席執行官趙林日前表示，奈雪的茶計劃於今明兩年開設300至350間門店，由於品牌已經有一定知名度以及現有優勢，不少商業中心、寫字樓邀請他們進駐開店，認為達成目標是「肯定沒有問題」。另外，過去店面選址要求以面積大、需要排煙系統爲主，未來70%的開店目標是「奈雪PRO」茶飲店，不必配備排煙系統，選址會較爲彈性。