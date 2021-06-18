和黃醫藥（0013）招股　入場費近2.3萬　較美股輕微溢價｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-18 10:01

長和（0001）旗下生物醫藥公司和黃醫藥（0013）今日在港開始招股，下周三截止認購。和黃醫藥全球發售1.04億股，當中12.5%或1,300萬股在港發售，最高發售價為45元。每手500股，入場費為22,726元。大摩、Jefferies及中金為聯席保薦人。

和黃醫藥目前於納斯達克上市，股份代號為「HCM」。截至周四美股收市，和黃醫藥美股收報28.36美元，以每份ADR代表5股股份計算，折合相當於每股44.04港元，故最高發售價較美股最新收盤價有2.1%溢價。

若根據指示性最高發售價45元，預計全球發售所得款項淨額為44.41億元，當中50%用於推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃；20%用於增強商業化、臨床、監管及生產等實力；15%用於潛在收購；10%用於擴大產品組合。

五基投認購逾半股份

和黃醫藥是次引入5名基石投資者，包括CA Fern Parent、CPP Investments、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金等，投資金額合共3.25億美元，折合相當於25.35億港元。按最高發售價45元計算，5名基石投資者將認購全球發售股份總數的54.17%。

招股書指出，緊隨全球發售完成後，長和將繼續於約39.19%已發行股份（假設超額配股權未獲行使）或約38.48%已發行股份（假設超額配股權獲悉數行使）中間接擁有權益。因此，緊隨全球發售完成後，長和、CKHGI、和記黃埔中國及HHHL各自將仍然為控股股東。