華置疫市招兵　首辦招聘日請約600人　10人可獲甘比即場面試

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-18 12:35

港經濟受疫情打擊，惟不少企業疫市出招，為經濟重回正軌出一分力。華人置業集團﹙0127﹚表示，將於6月27日在尖沙咀The ONE L19 Harlan’s首辦招聘日，提供約600名全職及兼職就業機會。

集團表示，職位來自華人置業集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、資訊及科技、物業銷售及市場推廣、銷售及客戶服務、行政、物業管理、物業管理服務、證券、維修服務等多個範疇適合不同背景、工作經驗、年齡及學歷人士 。

除了傳統職位集團亦計劃開設一些較為特別的職位負責提供體貼而富趣味的服務，例如「田園護理大使」、「康樂統籌員」 、「顧客關懷大使」、「飲食公關」、「資料搜集員」、「神秘顧客」、「環保大使」、「營養及體重管理師」、「攝影師」、「興趣班導師」及「功課輔導班導師」等。

所有工作的薪酬待遇均極具市場競爭力，月薪最高可達8萬元，並且可享受員工購物折扣優惠。

自薦計劃書內容突出者 將獲陳凱韻即場面試

華人置業表示，集團不斷積極拓展多元化業務，對人才的需求不減反增，「我們樂於為香港市民提供多個就業及培訓機會，特別是工作受疫情影響人士或弱勢社群，幫助大家渡過難關。」

求職者除了親臨招聘日申請職位之外，亦可預先透過官方網上登記表格，提交個人履歷及自薦計劃書。自薦計劃書可以文字 、 圖像或影片等方式表達，內容最突出的10名求職者將獲邀在招聘日當日，接受集團行政總裁陳凱韻（甘比）即場面試及提供有關事業上的建議。