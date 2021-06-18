東方報業全年轉賺2.13億　建議改名為「東方企控」

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-18 19:43

東方報業（0018）公布，截至今年3月底止，溢利錄得2.13億元，對上一年則錄得虧損1,156.7萬元。每股盈利8.81仙，派末期息2仙，特別息為5仙，連同中期息2仙，全年合共9仙。

期內，收入按年下跌15%，至6.996億元。溢利錄得強勁增長主要由於生產成本及營運開支減少，加上澳元升值產生的收益及投資物業的公允價值上升，亦帶來盈利貢獻。此外，本集團於報告年度收取香港及澳洲政府的支援補貼令溢利增加6,128.9萬元。

集團表示，隨着香港市民開始接種疫苗，新冠肺炎疫情或可受控，加上政府計劃向市民派發電子消費券，零售業復甦可期。展望未來一年，集團媒體業務收入將持平，管理層將適當地實施節流措施及因應情況調校其力度，但由於生產成本有上升趨勢，望能穩定成本開支。

董事會相信融資業務仍有很大的發展空間，故計劃擴大融資業務的投資比重，並相信未來一年融資業務的收入將有約10%的增長。至於香港投資物業方面，預期來年的租金收入將略為減少，但對本集團的整體業績影響輕微。

另外，集團建議中英文名稱由「東方報業集團有限公司 Oriental Press」更改為「東方企控集團有限公司 Oriental Enterprise Holdings Limited」。