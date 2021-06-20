印度支付龍頭Paytm擬上市　或成最大規模IPO　巴郡、螞蟻有份投資

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-20 13:59

外媒引述消息報道，印度最大電子支付平台Paytm計劃在今年11月公司IPO。該公司擬發行16.1億美元（折合約125億港元）的新股，另加上1%潛在超額配售。

據悉，IPO擬籌集資金約30億美元（折合約234億港元），有望成為印度目前最大規模上市計劃，該公司估值或達到250億至300億美元。在2019年的上一輪融資中，Paytm的估值達到160億美元。

報道又指，Paytm將於下月12日召開股東大會，預計是尋求股東批准上市計劃。若成功，上市，該公司有望成為印度史上最大規模IPO。

公開資料顯示，Paytm的股東包括「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡、軟銀集團及螞蟻集團。當中，以螞蟻持股近30%成為公司的最大股東；而阿里巴巴（9988）聯合螞蟻集團合共持有Paytm的37%股權。（多維新聞）

巴郡、軟銀有份投資 螞蟻是最大股東

Paytm在印度電子支付平台市場搶下相當大份額，主要競爭對手包括Walmart旗下PhonePe、Google Pay、Amazon Pay，以及WhatsApp Pay。Paytm過去一年專注於提升營收，公司業務已從數位支付擴展到銀行、信用卡、金融服務、財富管理和數字錢包。據公司官方資料，其目前擁有約1.5億用戶數量，與約2,000萬商業伙伴合作，公司用戶每月交易量達到14億單。

公開資料顯示，Paytm的股東包括「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡、軟銀集團及螞蟻集團。當中，以螞蟻持股近30%成為公司的最大股東；而阿里巴巴（9988）聯合螞蟻集團合共持有Paytm的37%股權。

若Paytm的IPO通過印度證券交易委員會的審查，螞蟻集團將在Paytm的IPO前和IPO過程中，減持約5%的股份，並遵守25%以下的持股標準。