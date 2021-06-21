奈雪的茶新股接力　孖展認購逾百倍　市場估值有得睇！｜聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-06-21 08:00

6月新股市場較4月及5月的為佳，後兩者分別只有3隻和4隻股份上市，而截至上周五（18日）數據，預算本月有7隻新股上市，繼6月16日時代天使（6699）上市一度錄得較上市價173元高逾1.83倍，見490元的強勢後，上周五開始招股的奈雪的茶（2150），首日招股孖展凍資高逾790億港元，較公開發售認購額約5.09億元，計出孖展認購率高達155.22倍，若計及現金認購，預算認購率已超越318倍，成為現時新股市場焦點。

按2020年零售消費總值計，奈雪的茶在中國整體現製茶飲店行業中為第七大茶飲店品牌，市場份額為3.9%。（圖源為微博）

內地整體第7大茶飲店品牌 會員逾3,500萬名

根據資料，按2020年零售消費總值計，奈雪的茶在中國高端現製茶飲店市場中為第二大茶飲店品牌，市場份額為18.9%。按2020年零售消費總值計，奈雪的茶在中國整體現製茶飲店行業中為第七大茶飲店品牌，市場份額為3.9%。

集團主要運營兩個茶飲店品牌，分別為旗艦品牌奈雪的茶及子品牌台蓋。奈雪的茶茶飲店網絡擴張迅速，飲店數量由截至2017年12月底的44間增加至截至2020年12月底的491間，包括覆蓋中國大陸66個城市的489間奈雪的茶茶飲店，以及分別位於香港特區及日本的各一間奈雪的茶茶飲店。

於2020年11月，集團推出了全新茶飲店型奈雪PRO，以拉近奈雪的茶與客戶日常生活的距離。隨著奈雪PRO的推出，將奈雪的茶茶飲店網絡覆蓋至高客流量區域，如高檔購物中心、寫字樓及居民區中心的核心位置。

截至2021年6月11日，奈雪的茶會員體系有註冊會員約3,530萬名。於2020年，奈雪的茶訂單總數中約49%來自奈雪的茶會員。截至2018至2020年底之三個完整財政年度，經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）分別約負5,658萬、負1,174億和1,664萬元（人民幣‧同下），相對2019和2020年度虧損收窄79.26%，以及轉虧為盈，基本面正在轉強。

奈雪的茶北京華貿店内景。（奈雪官網）

3年內店鋪增逾八倍

相信此股的吸引之處在於其擴張爆發力，2017年只有44間店鋪，截至2020年9月已增至422間，不足三年店鋪數目增近8.6倍，集團計劃在今明兩年分別再開設約300間及350間新店，業務前景令市場充滿期盼，認為適合短線操作，以及具中長線投資價值。

招股價介乎17.2至19.8元，相對發行17.15億股，上市市值介乎約295億至339.59億港元。今次招股5名基石投資者認購股份，介乎約6,988萬至6,071萬股，佔招股規模27.16%至23.60%，觀乎上市價需為中間價18.50元或以下，佔比才能跨越25.00%，間接反映上市價若高於18.50元基石投資者傾向認為定價略高。

現時市場對集團估值介乎350億至400億元（折合約421.93億至482.20億港元），相對發行17.15億股，每股合理值為24.6至28.1元，相對招股價上限19.8元，潛在升幅為24.24%至41.92%。

觀乎上述估值下限，相對招股價上限，也產生逾兩成四的潛在升幅，反映招股價定位實則不算高。此股每手買賣單位為500股，以招股價上限19.8元計出認購成本為9,900元，若要穩中一手，預算認購200至400手股份方可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。

初步目標價為上市價高25%至40%；買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，存在打亂大戶部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

新股聶人．聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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