消費券｜AlipayHK推逾10億元優惠　超離地獎賞包括365個巨無霸餐

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-20 19:02

政府上周公布電子消費券計劃，將於7月4日開始登記，AlipayHK預告將推出超過10億元的獎賞優惠，成功登記以AlipayHK收取政府電子消費券的用戶，可獲高達港幣5,000元加碼賞。

此外，AlipayHK今日（20日）更宣布推出「超離地特別賞」。於政府中央登記系統正式接受登記後，AlipayHK將分6個階段推出「超離地特別賞」，每個階段首兩名選用AlipayHK領取消費券的合資格用戶，可獲得非一般名人互動體驗，以及娛樂餐飲交通獨特禮遇。

獎賞包括與大廚張錦祥享用多國菜之旅、麥當勞全年365個巨無霸餐、與七師傅譚仔見面會、30,000港元AlipayHK易乘碼乘車券、保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票及培生擂台無敵盃VIP入場門票套裝。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，AlipayHK密鑼緊鼓與商戶洽談合作，一個多月已張羅總值超過港幣10億元的獎賞。（圖片由AlipayHK提供）

每月首10位消費次數最多用戶 可獲五千元獎賞

AlipayHK亦表示，由7月4日登記期開始，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，可於近百間商戶中揀選最多5份心儀獎賞禮遇，最高總值5,000港元，提供獎賞的商戶範圍從餐廳、酒樓到超市、日用雜貨，從化妝品、奢侈品到staycation等。

而且在消費券使用期間，登記以AlipayHK收取消費券的用戶，每月消費次數最多的頭10位用戶將獲額外5,000港元獎賞；除此之外，登記用戶消費更可獲得額外印花，及於年底雙11購物節期間享更多優惠。

另外，以AlipayHK登記領取消費券的用戶，可以參加「友」勁賞活動，分享頁面給好友並成功「集氣」，獲得最多好友支持的前10位登記用戶，可獲得iPhone 12 Pro Max一部。