穆迪首席經濟學家：美聯儲更強硬　準備迎接美股回調20%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-21 08:21

穆迪首席經濟學家馬克贊迪（Mark Zandi）警告美股投資者，準備迎接一次重大的市場調整吧。

《新浪財經》報道，贊迪預計，一個更加強硬的美聯儲將導致美股10%至20%的回調。而且與過去幾年的大跌不同，他預測股市不會迅速復甦，尤其是因為當前市場估值很高。他估計可能需要一年時間才能恢復盈虧平衡。

贊迪，「股市的逆風正在形成。美聯儲必須改變策略，因為經濟是如此強勁。」他暗示，調整可能已經開始，因為投資者開始感到恐慌。

上周（截至6月18日），道指下跌3.45%，創下自2020年10月以來最大周跌幅。標普500指數創下自2月末以來最大周跌幅。以科技股為主的納斯達克指數上周也出現下跌，但僅比歷史高點下跌了1.28%。

不過，儘管贊迪對市場發出了警告，但他認為經濟將避免衰退，因為這次下跌更多是由於風險資產價格過度上漲，而不是嚴重的基本面問題。

他稱，「經濟將會非常繁榮。失業率將會很低。工資增長將非常強勁。」

贊迪還表示，他認為美國基準10年期國債收益率持續下跌的可能性微乎其微，「考慮到目前的情況，我不會指望收益率長期保持在1.5%。」

此外，股票和債券不是唯一吸引贊迪注意的風險資產。他還認為，大宗商品和加密貨幣的拋售正在醖釀更多麻煩。此外，在抵押貸款利率上升的情況下，他擔心強勁的房地產市場的可持續性。

贊迪稱，「通脹將高於大流行前的水平。美聯儲已經努力了至少四分之一個世紀來提高通脹率，我認為他們能夠做到。」