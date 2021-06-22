歸創通橋（2190）招股　入場費21565元　引高瓴等12基投｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-22 11:36

歸創通橋（2190）今日起至本周五招股，全球發售6,000萬股，在港發售佔一成，招股價介乎39.8元至42.7元。一手500股，入場費21,565元。大摩及中信證券為聯席保薦人。

歸創通橋主要從事研發及生產神經和外周血管介入醫療器械，治療領域包括急性缺血性腦卒中（AIS）、顱內動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病及透析相關疾病。

截至2020年底，集團收入錄得2,763.1萬元，按年增長4.6倍；股東應佔虧損為1億元，按年擴大50.7%。集團指，於往績記錄期間產生虧損，且預計2021年繼續產生巨額虧損，原因是集團繼續大力投資研發活動，以擴大對候選產品的開發及尋求候選產品的監管批准。

歸創通橋基石投資者可謂「星光熠熠」，包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本投資管理、AIHC、Hudson Bay、雪湖資本、Cormorant、Octagon、Athos Capital、銳智資本、常春藤資產管理。

其中，清池資本（Lake Bleu Prime）是一個專注於亞洲╱大中華區醫療保健的長期偏股型公募股權基金，主要投資於公募股權。該基金投資於整個醫療保健價值鏈，包括藥品、生物科技、醫療器械、分銷、醫院及移動健康。

清池資本近期擔任北京昭衍新藥（6127）、貝康醫療（2170）、諾輝健康（6606）、京東健康（6618）、心通醫療（2160）、康方生物（9926）、康龍化成（3759）、榮昌生物（9995）、海吉亞醫療（6078）、康基醫療（9997）的基石投資者。截至2021年4月，在管基金資產不少於16億美元。