內銀利率定價改革　專家指「做大個餅」　招行及兩大行宜趁低吸納

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-22 18:06

內地人行本周落實存款利率定價機制調整，新規定下，多家銀行將一年期以上的存款利率調低，同時調高短期存款利率。專家解讀指，今次機制調整，是推行利率市場化的一步，提高銀行吸納存款能力，有助「做大個餅」，對行業發展有利好。建議趁臨近半年結前，內銀股股價偏軟時，可趁低吸納。

內地人行本周落實存款利率定價機制調整，進一步推行利率市場化

繼2019年人行貸款利率錨定為貸款市場報價利率（LPR）後，本周落實存款利率定價機制調整，按照新規定，今後存款利率報價方式由「基準利率×上浮比例」，改為「基準利率+基點」。報價方式改變後，長期定期存款利息將跌，至於一年期以下的存款利率有所上升。

今次調整的原因，監管機構指出，是由於長期存款基準利率明顯偏高，扭曲了存款的期限結構。特別是個別金融機構，利用長期存款利率較高的問題，通過多種的所謂「創新」產品吸收長期存款。其他銀行為穩定存款來源，被動抬高存款利率，結果是推升整體負債成本，出現了存款市場由壞銀行定價的問題。

投行大摩看好今次的調整，對內銀盈利有利。該行估計，內地定期存款利率平均而言的將因此而下降約20個基點。(資料圖片)

光銀林樵基：新機制平衡銀行長短期存款組合

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時表示，今次的調整，重點是在於平衡銀行的存款組合。以往銀行多數透過高息吸納長期存款，反而短期存款則較少，不過可以配合的投資及貸款機會不多，造成錯配現象。

今次的調整，能夠增加銀行吸收短期存款的能力及靈活性，相信有助存款增長「做大個餅」。不過，他認為對銀行的淨息差影響，仍需觀察，原因是銀行利率仍然受市場競爭影響。他看好大型銀行可以受惠，因大銀行資金豐厚，所以存款利率，亦即是資金成本，通常會低於中小型銀行。

臨近6月底半年結算時，上海同業拆息近期抽高(官方網站)

大摩料建行淨息差改善9個基點

投行大摩看好今次的調整，對內銀盈利有利。該行估計，內地定期存款利率平均而言的將因此而下降約20個基點，並估算建行淨息差預計將提高9個基點，淨利潤影響料上升6%。

臨近6月底半年結算時，內地企業有資金調動需求，市場有水緊情況，上海同業拆息近期抽高，今日更全線上升：隔日拆息升5.4個基點至2.301厘；一星期及兩星期息升幅最急，分別升8個基點及9.7個基點。

臨近半年結 內地拆息全線上升

林樵基表示，相信人行為避免向市場發出「放水」的錯誤訊號，仍然會依賴短線投放資金的機制，會傾向採用7日/14天期逆回購操作，來調整市場資金情況，而不會釋出中期資金。不過，他相信資金緊張只屬於短線問題，至下月就會逐步緩解。

參考今年首季12間內銀淨息差，普遍達2至2.5%。相較之下，國際同業只得約1%至2%

內銀淨息差普遍逾2% 高於國際同業

他並建議投資者可趁近期內銀股走弱時，部署中線吸納。原因是看好內地銀行業的淨息差水平，亦即是貸款業務盈利能力，其實仍然是高於其他國際同業。四大內銀當中，他看好工行及建行；同時推薦招行。

參考今年首季12間內銀淨息差(見上表)，普遍達2至2.5%。相較之下，國際同業只得約1%至2%，例如美國銀行及花旗集團，首季淨息差為1.68%及1.95%。