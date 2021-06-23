歸創通橋（2190）基投亮眼　孖展熱爆　聶Sir：孖展慎防蝕息蝕價

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-23 19:00

歸創通橋（2190）周二起至本周五招股，全球發售6,000萬股，在港發售佔一成，招股價介乎39.8元至42.7元。一手500股，入場費21,565元。大摩及中信證券為聯席保薦人。

首日孖展額已經錄得逾406億元，較公開集資額2.56億元，超額認購157倍。值得注意的是，個別券商為歸創通橋借出的孖展認購額，已經超過截至孖展認購的奈雪的茶（2150）。

歸創通橋主要從事研發及生產神經和外周血管介入醫療器械，治療領域包括急性缺血性腦卒中（AIS）、顱內動脈瘤、頸動脈狹窄、外周動脈和靜脈疾病及透析相關疾病。截至2020年底，集團收入錄得2,763.1萬元，按年增長4.6倍；股東應佔虧損為1億元，按年擴大50.7%。

集團指，於往績記錄期間產生虧損，且預計2021年繼續產生巨額虧損，原因是集團繼續大力投資研發活動，以擴大對候選產品的開發及尋求候選產品的監管批准。

歸創通橋主要從事研發及生產神經和外周血管介入醫療器械。（官方網頁）

基投引高瓴、清池資本

基石投資者方面，背景實力雄厚，包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本投資管理、AIHC、Hudson Bay、雪湖資本、Cormorant、Octagon、Athos Capital、銳智資本、常春藤資產管理。

12名基石投資者合共認購1.45億美元，以最高發售價42.7元計算，預計12名基石投資者將認購共2,635.6萬股，佔全球發售股份的43.93%，佔行使超額配售權後的38.2%。

公開發售部分僅6萬手貨

根據重新分配及回補機制，若歸創通橋香港公開發售超額認購100倍或以上，香港公開發售部分將增至3,000萬股，佔全球發售的50%。以每手500股計算，估計香港公開發售僅得6萬手。

至於國際配售「爭貨」情況勢更緊張，由於12名基石投資者已認購1.45億美元股份，加上回撥機制下國際配售股份未行使超額配售權前僅得3,000萬股，實質可供國際配售投資者認購的股份數目僅餘364.4萬股，約7,288手。

華盛證券分析師聶振邦指，歸創通橋孖展雖熱，但恐走勢似科濟藥業。（余俊亮攝）

華盛證券分析師聶振邦指，歸創通橋招股反應相當熾熱，而招股規模比其他「B仔股」細，只有6,000萬股，而常見為8,000股萬至1億股。他指出，招股規模相約的「B仔股」可比較雲頂新耀（1952），當時發行6,354.7萬股，一手500股同樣屬於發售規模較細的新股。

雲頂新耀當時超額認購653.41倍，近31萬人認購，一手中籤率為2%；抽80手始穩獲一手。聶振邦指，估計最終歸創通橋認購倍數或者不及雲頂新耀，但觀乎近期市場熱愛抽新股，相信有可能要100手才穩中1手。

他又指，雖然孖展認購反應熱烈，但直言熾熱程度與首日表現沒有直接關係。參考日前上市的科濟藥業（2171），超額認購433倍，一手中籤率亦只有5%，認購70手才穩中一手，結果上市至今仍然錄得逾一成跌幅。

上市走勢或似科濟 初期股價或「不濟」

歸創通橋雖然行業性質獨特，產品覆蓋範圍相對較廣，而且基石投資者實力雄厚。不過聶振邦相信，歸創通橋上市後初期走勢有可能與科濟藥業相似，股價或出現破發，原因主要關乎「大戶無貨」。聶振邦粗略估計，若計及超額配股權，撇除基石投資者，其餘國際配售投資者只佔全球發售25%以下的股份，相反香港公開發售的散戶街貨量則有50%。在配售貨源較少的情況下，聶振邦大膽預測「大戶未收齊貨，上市初期有可能偏弱」。

最後，聶振邦認為歸創通橋中籤率極低，建議投資者盡量現金抽，若然選擇孖展認購，要有心理準備隨時「蝕息」，兼在上市初期「蝕價」。