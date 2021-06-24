第五批中國國藥品集採平均降價56%　多家上市公司產品上榜

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-24 08:43

證券時報網6月24日報道，第五批中國國家藥品集中採購的擬中標情況出爐，本次集採品種數量為歷次集採之最。

平均降價56%

6月23日上午，第五批國家藥品集中帶量採購在上海進行申報，擬中標產品現場公佈。此次集採產生擬中選企業148家，61種擬採購藥品採購成功，擬中選產品251個，品種數量是歷次集採最多的一次。此次集採品種覆蓋高血壓、冠心病、糖尿病、消化道疾病等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、乳腺癌、結直腸癌等重大疾病用藥。擬中選藥品平均降價56%。

根據中國國家醫保局公佈的數據，按照約定採購量進行靜態測算，前四批集採涉及了157個品種，節約了671億元。上海市醫療保障局醫藥價格和招標採購處處長龔波在接受媒體採訪時表示，此次集採的62個品種加起來大概有全國550億金額的採購量。此次國家集採品種中，注射劑品種佔比超過一半，涉及金額約佔此次集採總金額70%，擬中標品種數量超過前4次集採注射劑型的總數。

根據聯採辦發佈的全國藥品集中採購檔規定，全國實際中選企業數為4家及以上的，各地首年約定採購量為首年約定採購量計算基數的80%，採購週期原則上為3年。採購週期中，醫療機構將優先使用本次藥品集中採購中選藥品，並確保完成約定採購量。

多家公司宣佈擬中標

科倫藥業及子公司擬中標11款藥品，數量居已公告擬中標集採的上市公司之首。擬中標產品包括氟康唑氯化鈉注射液、阿昔洛韋片、替硝唑片、注射用頭孢曲松鈉、注射用頭孢他啶等。擬中標藥品低至4.76元人民幣/盒，最高中標數量超過300萬盒。

長江健康、司太立也宣佈擬中標不止一款藥品。長江健康公告稱，公司旗下的海南海靈化學制藥有限公司，擬中標註射用頭孢他啶、注射用頭孢曲松鈉、注射用阿奇黴素三款產品。

司太立宣佈，子公司上海司太立製藥有限公司擬中標兩款產品，分別是碘海醇注射液和碘克沙醇注射液。這兩款產品主要用於X線對比劑，前者擬中標產品有兩個品規，包括100ml：30g和100ml：35g兩種，合計中標數量為115.4萬瓶；後者價格比前者高，擬中標45.72 萬瓶。

雙成藥業公告，公司已通過仿製藥質量和療效一致性評價的藥品注射用胸腺法新擬中標第五批全國藥品集中採購。擬中選的藥品品規為1.6mg，擬中選價格為54.9元人民幣/盒，擬供應四川、江西、湖北等7個省份。

據悉，注射用胸腺法新主治慢性乙型肝炎、作為免疫損害病者的疫苗增強劑使用。雙成藥業是該藥品國內同品種首家獲得藥品一致性評價批准的企業，並已在原研藥國家義大利獲得義大利藥品管理局（AIFA）頒發的上市許可證。

本次集中採購「注射用胸腺法新」擬中選企業為4家，而宣佈中標的上市公司還有翰宇藥業、諾泰生物。翰宇藥業擬中標的藥品價格為239元，供應的是河南、山東、遼寧、北京等地區。諾泰生物的擬中標價格為31.76元/盒，首年約定採購量為38.39萬盒。

華東醫藥旗下的全資子公司杭州中美華東製藥有限公司，擬中標註射用地西他濱（祥珂）集中採購。注射用地西他濱適用於IPSS 評分系統為中危-1、中危-2 和高危的初治、復治骨髓增生異常綜合徵（MDS）患者。

海正藥業及全資子公司瀚暉製藥有限公司也參與了集採投標工作，公司產品注射用鹽酸吉西他濱、比卡魯胺片擬中標。前者用於治療局部晚期或已轉移的非小細胞肺癌或胰腺癌，擬中標價格為64元/盒，擬中標47.957萬盒；後者適用於晚期前列腺癌的治療，擬中標價格為193元/盒，每盒包含28片，擬中標829.5608萬片。

據了解，海正藥業旗下的比卡魯胺片2020年度以及2021年1-3月貢獻銷售收入分別為2861萬元和818萬元。如果按上述擬中標數量及價格計算，此次集採中標總額約為5718萬元。不過，海正藥業子公司參與投標的格列吡嗪控釋片並未中標，該藥品去年貢獻銷售收入8479萬元。

除此之外，昆藥集團子公司的阿法骨化醇軟膠囊、康恩貝子公司的利伐沙班片、國藥現代子公司的注射用頭孢曲松鈉、太極集團控股子公司的左氧氟沙星氯化鈉注射液、潤都股份的單硝酸異山梨酯緩釋膠囊也都在擬中標名單中。普洛藥業)也宣佈，公司本月剛通過審評的藥品注射用頭孢他啶，以第二順位擬中選本次集中採購。

$四川科倫藥業股份有限公司(002422.SZ)$

$浙江司太立製藥股份有限公司(603520.SH)$

$昆藥集團股份有限公司(600422.SH)$