iBond 2021｜首掛開報102.8元　一手帳賺280元　專家﹕毋須急沽

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-24 09:37

新一批新一批通脹掛鈎債券iBond（4246）今早掛牌，開報102.8元，一手100單位，預計帳面賺280元。開市初段曾見103元，最新報102.95元，成交額近5億元

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，iBond的追揸沽策略好簡單，以105元作為分界位，不論是首日、首周或首月，只要價格高於105元便可沽出，因為是次iBond保底息率為2厘，若然首日或首周已經可以得到相當於一、兩年內的利息分派，投資者不妨先行沽出。

但若然上市初期價格走勢與上年相若，只有102至103元，溫傑便建議不宜急沽，「唔等錢使，又搵唔到同樣風險、同樣年期嘅理財工具有2厘回報」，高過105元便袋袋平安，低過105元就當作長線投資。

溫傑提醒投資者，即使中籤者打算短線獲利，亦不必選擇首日沽出。參考去年iBond上市首日，價格約102元至103元，反而往後日子一度高於104元。他估計，上市首日不少散戶急於沽出，令iBond價格偏低，而一些機構投資者、家族辦公室等潛在買家亦待價格穩定，才於低位買進，故此出現上述情況。

另外，溫傑亦指出有部分銀行或券商的孖展條款要求客戶在第一日或第一個月沽出iBond，以償還相關孖展款項，故有可能令iBond上市初期價格偏低。