朝聚眼科（2219）入場費5353元　去年純利大增六成｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-24 11:15

朝聚眼科（2219）今日正式招股，全球發售1.7億股，其中香港發售佔一成，每股發售價介乎9.48元至10.6元，一手500股入場費5,353元。下周二截止認購，7月6日公布招股結果，翌日於聯交所掛牌上市。聯席保薦人為海通國際或華泰國際。

朝聚眼科是國內眼科醫療服務集團，根據弗若斯特沙利文報告，於民營眼科醫院中，按2020年的收益總額計，朝聚眼科在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。

毛利率達44% 消費眼科服務更達五成

截至2020年12月底止，朝聚眼科收入錄得7.94億元（人民幣．下同），按年11.1%。股東應佔溢利為1.24億元，按年大增64%。

收入方面，消費眼科服務錄得3.69億元，佔整體收入46.5%；基礎眼科服務錄4.22億元，佔佔整體收入53.2%。集團整體毛利率為44%，其中消費眼科服務毛利率較高，達50.5%，按年增長3個百分點；而基礎眼科服務毛利率為38.2%，按年增長4.6個百分點。

引4基投購逾1億美元股份

是次全球發售，朝聚眼科引入4名基石投資者，包括富國基金管理、Gigantic Wealth、通柏資本、Valliance Fund，合共投資約1.02億美元。

假設發售價中位數每股10.04元，預計收取的全球發售所得款項淨額將約12.8億萬元，當中計劃將35.8%用於建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院；44.8%用於收購醫院；9.4%用於升級信息技術系統；10%用於營運資金及一般企業用途。