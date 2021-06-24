瑞信料恒指年底可升至30000點　看好新能源供應鏈板塊

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-24 13:23

恒指今日（24日）一度迫近29000點。瑞信大中華區投資總監邵志銘表示，對港股下半年走勢看升，並預測恒指今年年底可上30000點，上升空間連同股息有近8％回報，並與瑞信對美國歐洲股市的前景看法近乎一致。

邵志銘指，短線市場仍受制區間橫行格局，或受制於調整未完成，及未有新資金流入，但隨著環球經濟改善，人民幣兌美元進一步升值，港股基本因素轉好，恒指料可有突破。

選股方面，他看好可持續板塊，包括太陽能、風能和電動車供應鏈，以及周期性敏感的價值股，例如保險和香港房地產。

他認為，部分大型科企已表明，短線會撥出盈利用作中長線投資，料科技股在未來兩個季度的盈利表現，難以給予市場驚喜。再加上價值型股票估值吸引，投資者繼續增持價值型股票去平衝投資組合，會持續限制科技股的表現。

看好十大投資主題

該行又發表下半年環球投資展望，看好十大投資主題，包括寬鬆貨幣環境後減少持有現金、歐洲股票、韓國及泰國股票、防守性收息股、可持續中國板塊、人民幣升值等。

對於聯儲局是否收緊貨幣政策，瑞信南亞區投資總監Ray Farris認為，息聯儲局最快可能要到今年第三季度末才會宣布任何縮減債券購買規模的決定，並要到2022年初才會開始縮減買債規模。他又預期聯儲局2023年前不會加息。