農夫山泉否認使用福島原料　玩文字遊戲涉嫌虛假宣傳

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-28 09:06

近日有報道指，有網友發現農夫山泉旗下某一款氣泡水在商場宣傳廣告中，稱其使用的是福島縣產ATAKUTI桃。同時，產品簡介上也有標識「拂曉白桃風味」，拂曉白桃產自日本福島縣。

農夫山泉在其官方微博回應表示，農夫山泉拂曉白桃味蘇打氣泡水的配料中沒有從日本福島進口的成分。當晚，浙江建德市場監管局也通報，農夫山泉飲品原料沒有從日本福島採購的情況。

不過，網友卻並不買賬，因為消費者既不能接受「福島產」，也不能接受虛假宣傳。業內人士認為，作為頭部消費品企業，農夫山泉此次營銷翻車的回應被質疑是在跟消費者玩文字遊戲，這在一定程度上會影響消費者對其品牌的信任度。

農夫山泉：此桃非彼桃

此事一經發酵，在網絡上迅速引發巨大風波。農夫山泉官方微博回應解釋稱：「農夫山泉拂曉白桃味蘇打氣泡水產品是一款風味飲料，農夫山泉在產品標籤配料表中按照食品安全國家標準的規範要求標明瞭產品配料。該產品的配料中沒有從日本福島進口的成分。農夫山泉產品的標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。」

當日稍晚，浙江建德市場監管局也通報了關於農夫山泉拂曉白桃味蘇打氣泡水來源有關情況的調查通報，稱執法人員對農夫山泉生產車間進行現場檢查，該氣泡水的生產原料無從日本福島縣採購的情況。

網友不滿虛假宣傳

事實上，針對拂曉白桃味蘇打氣泡水產品原料來源事宜，農夫山泉的回應似乎並不被網友們「買賬」。有人表示，農夫山泉的行為是虛假宣傳。在農夫山泉官方微博的評論中，有網友稱「的確涉嫌虛假宣傳，根本不含白桃，這種宣傳會讓人誤以為有白桃果肉成分。其實就是桃味飲料」「有意無意誤導消費者原料用的是日本水果」等。

此外，甚至有部分網友對農夫山泉宣傳的價值觀提出質疑，認為其宣傳「充滿日本水果更高級更好吃的導向」、以「廣告語寫着『福島』兩字為榮」、「陽山水蜜桃、山東肥城桃，那麼多好桃不選，非選日本福島桃」等。

朱丹蓬稱，農夫山泉作為頭部品牌，應該有自己的正向價值觀，而不是依靠蹭熱點獲取流量。

專家：已非首次涉嫌虛假宣傳

據《中華人民共和國反不正當競爭法》第九條，經營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質量、製作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等做引人誤解的虛假宣傳。廣告的經營者不得在明知或者應知的情況下，代理、設計、製作、發佈虛假廣告。

值得一提的是，早在2013年，有媒體就曾報道過農夫山泉虛假宣傳的問題。報道中指出，農夫山泉商品標籤存在問題，4個水源地中有3個是地表水，卻沒有規範標註其產品名稱；通過不規範標註計量單位的方式，將標註的礦物特徵指標成分巧妙地「放大」了100倍，讓消費者誤以為含有較多的營養成分。彼時律師認為，農夫山泉商品標籤存在的種種問題，不但違反《國家標準化法》的相關規定，還涉嫌虛假宣傳、誤導消費者。

朱丹蓬説，農夫山泉這款氣泡水處於新品的推廣期，出現營銷「翻車」事件，會影響消費者在購買氣泡水時對品牌的選擇，對銷量和商譽帶來一定損失。