「躺平主義」谷起短視頻　專家睇好潛在商機︰利用人的懶惰變流量

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-06-29 07:45

內地興起「躺平主義」，年輕人不再相信努力有回報，選擇與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇「躺平」，追求無欲無求的處事作風。事實上，除了內地年青人選擇「躺平」，香港有「佛系」、台灣亦有「小確幸」的思潮，以至日本逐漸陷入「低慾望」社會，足見「躺平」主義在全球有逐漸普遍的現象。

「躺平」主義聽起來負面、不利經濟，但一物有兩面，若能明白「躺平」背後帶來的商機，內地科企其實可以從中突圍，在內部監管、海外制裁的風險下，找到新藍海。

易方資本投資總監王華指出，「躺平」造就短視頻興起。（資料圖片）

愈殘廢愈多人用 帶旺短視頻

易方資本投資總監王華表示：「好多內地公司想出海，但出海遇到好多樽頸，面對各式各樣不同文化，是一大挑戰。反而，現在興起躺平概念，目前有個現象，社會上有人唔鐘意做嘢，甚至唔鐘意諗嘢，開心最重要。躺平短期造就短視頻，就好似『殘費餐』，愈『殘廢』愈多人用。」

國家版權局本月初發布《中國網絡版權產業發展報告 （2020） 》，報告顯示去年中國網絡版權產業市場規模首次突破一萬億元人民幣，網絡短視頻用戶規模達8.73億。報告指出，中國移動網民每日有超過四分之一的時間在使用短視頻應用，短視頻已經成為圖文及語音之外的移動互聯網「第三語言」。

騰訊視頻號對騰訊整體生態圈長遠有利發展。（資料圖片）

短視頻利用人惰性 捉到市場就發達

因此，雖然近期騰訊（0700）表現弱勢，最新又有外電指騰訊音樂（TME）將在黨慶後遭受巨額罰款，但短視頻業務，隨時也成為騰訊新增長點。

騰訊短視頻目前初步具備完整的內容生態，各細分垂類內容已經基本齊全，而熱門內容主要集中在情感、生活和音樂三個類別。近期視頻號亦開始逐步上綫各項商業化工具，包括直播帶貨、直播打賞、內容付費推廣等，長遠有助創作者在視頻號上增加流量，並最終達至變現。

王華指：「騰訊短視頻好勁，利用人懶惰的情緒，短視頻搶了好多流量。當愈來愈多人躺平，用最少能量又能獲得短暫開心，梗係錄短視頻。所以，科企充份利用人的惰性，加上低維度思考，尋求短暫快樂。邊個擁有低維度市場，邊個hit到個市場就發達，可以說是一個趨勢。」

視頻號打造微信生態圈

面對新藍海，肯定不會由騰訊專美，相信其未來最大競爭對手會是字節跳動，旗下抖音、西瓜視頻的算法、分派效率比較高。易方​資本高級分析師關博文認為：「視頻號對騰訊會有很大幫助，目前仍然積極增加內容，增加ARPU中。要追上抖音的水平較難。因為視頻號是根據社交鏈推廣點讚，朋友看了甚麼我又看；但抖音是跟據興趣推視頻，並且在後台收集很多標籤，再作分派，會更有效率，最終增加變現能力。」

雖然抖音在短視頻佔盡優勢，但騰訊視頻號對騰訊整體生態圈長遠有利發展。關博文表示：「騰訊旗下有微信朋友圈、微信支付，整個生態圈完備，綫上綫下打通，目前加入視頻號，對騰訊整個策略是好的。」一旦視頻號與微信原生產品形態彼此打通，形成商業化變現良性循環，「視頻號不單獨存在，其與公眾號、朋友圈、微信搜一搜等原生產品形態彼此打通，將來也將與小程序打通。」

事實上，短視頻在全球各地興起，令平台的月活躍用戶數（MAU）升得快速。即使外國科網公司亦開始跟隨短視頻，YouTube Short就是一例，可見大勢所趨。但王華提醒：「當躺平形成一個風氣，就會有政策風險！」