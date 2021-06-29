華爾街銀行成功通過壓力測試　紛紛增加派息

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-29 09:04

摩根士丹利（Morgan Stanley）將季度股息增加一倍，並宣佈回購最高達120億美元的股票，從而在美國大型銀行中率先對2021年壓力測試成功過關作出回應。

《新浪財經》報道，摩根士丹利首席執行官James Gorman在28日的聲明稱，「摩根士丹利在過去幾年積累了大量過剩資本，現在擁有業內最大的資本緩衝之一。」

美國大型銀行在獲得美聯儲（Fed）恢復增派股息和增加股票回購的綠燈後，28日紛紛宣佈他們的資本分配計劃。所有銀行上周（6月21日當周）都通過了央行的壓力測試，使他們擺脱了餘下的疫情時期向股東返還資金的限制。

壓力測試過去曾引發整個華爾街的焦慮，但此次銀行的穩健表現突顯了該行業對這些測試已經得心應手。

高盛集團（Goldman Sachs）表示，將從10月1日起將季度派息提高60%至每股2美元。

摩根大通（JPMorgan Chase）指出，將把股息從90美分提高到1美元，並表示根據董事會先前批准的計劃，將繼續回購股票。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在聲明中稱，「美聯儲假設的CCAR壓力測試再次表明，銀行繼續擁有強勁的資本金，可以承受極端結果，同時繼續給整體經濟提供支持。」

美國銀行（Bank of America）表示將增加派息17%至21美分。

花旗集團（Citigroup Inc.）是美國大型銀行中的異類，它的股息穩定在每股51美分——近兩年來一直維持在該水平。

富國銀行（WELLS FARGO）計劃回購最高180億美元的股票，並表示將把股息翻倍至每股20美分。此前由於該行遭遇一系列醜聞和監管處罰，其在2020年將股息從51美分削減至10美分。