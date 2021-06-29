內地豬肉價跌到一級預警　將啟動儲備收儲

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-29 09:02

中國國家發改委周一（28日）發佈消息稱，據監測，6月21日至25日，全國平均豬糧比價為4.9∶1。按照發改委、財政部、農業農村部、商務部、市場監管總局等部門聯合印發的《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》規定，已進入過度下跌一級預警區間（低於5∶1），中央和地方將啓動豬肉儲備收儲工作。

《預案》明確，當生豬大範圍恐慌性出欄、生豬和豬肉價格大幅下跌時，實施臨時儲備收儲，以有效「托市」。中共中央常規儲備主要存儲凍豬肉。地方常規儲備可採用凍豬肉及活體存儲等方式，其中凍豬肉存儲佔比不少於50%，在發生重大動物疫情等特殊情形時要及時提高凍豬肉存儲佔比。中央常規儲備管理按照《中央儲備肉管理辦法》等規定執行。各地要結合實際，加強本地區常規儲備管理。

在收儲規模上，《預案》規定，中央臨時儲備規模由有關部門會商確定。需啓動臨時儲備收儲的省份，按照有效「托市」的目標要求，確定本地省級和各城市收儲規模，必要時進一步增加。在收儲價格上，根據商務部、財政部發布的《中央儲備肉管理辦法》規定，入儲管理儲備凍肉加工和入庫原則上實行招標採購辦法和送貨到庫制，採購上限價由商務部、財政部確定，操作單位負責組織實施。

同日，發改委價格監測中心發佈2021年6月第四周豬料、雞料、蛋料比價。數據顯示，這一周（6月21日當周）全國生豬價格為每公斤14.1元（人民幣‧下同)，按月跌幅11.04%；全國豬料比價為4.34，按月跌幅9.39%。按目前價格及成本推算，未來生豬養殖頭均虧損為804.38元。這一周中國國內豬價觸底反彈，但均價仍低於上周。

發改委價格監測中心指出，隨着豬價持續深跌，養殖單位抗價情緒升温，周內北方低價區觸底反彈，隨後帶動華中、西南、華南等地豬價強勢上漲。目前養殖端壓欄惜售，屠企亦有提量動作，預計短期內豬價或繼續反彈回升，生豬養殖虧損程度或減輕。