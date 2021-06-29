平保豪擲330億收購凱德集團旗下6個來福士資產

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-29 10:45

新加坡地產凱德集團昨日（28日）披露，與平保（2318）旗下中國平安人壽簽署了合作協議，向後者出售中國6個來福士資產組合部分股權。

平保H股最新跌逾1%，報76.9元；而A股（上海：601318）亦跌逾1%，報64.83元。

330億元收購來福士中國資產組合

根據披露，此次合作涉及項目包括上海人廣來福士廣場、上海寧來福士廣場，北京來福士中心、杭州來福士中心、成都來福士廣場和寧波來福士廣場。以上物業均為集商業、辦公等為一體的商辦綜合體項目，且均已竣工並投入使用。平安人壽投資該項目總投資額預計不超過330億元人民幣（下同）。此項交易預計於2021年三季度完成。

來福士廣場（Raffles City）是中國上海市一座集商務、商業零售、休閒娛樂、餐飲於一體的綜合型商業廣場。位於上海市黃浦區福州路與西藏中路路口，鄰近人民廣場和南京路步行街，現已成為人民廣場地區的新地標。（網上圖片）

對於這項投資，平安方面回覆券商中國記者稱，本次平安人壽投資的凱德來福士項目主要為商業辦公不動產，標的資產中上海來福士廣場等六個項目，是凱德集團最為核心的優質資產，租户品質優異，租約穩定。此次投資符合保險資金資產負債匹配的原則，可以優化險資配置，並取得良好且穩定的投資回報，實現保險資金的保值增值。

當日，平安人壽還披露了投資北京麗澤商務區D-03、D-04不動產項目的信息，該項目累計出資金額約為69.41億元，資金來源為壽險傳統組合保險賬户和分紅組合保險賬户。該項目目前處於實際出資階段。

凱德核心市場在中國

資料顯示，凱德是一家大型多元化房地產集團，總部設在新加坡並在新加坡上市。其投資組合橫跨多元房地產類別，包括辦公樓、購物中心、產業園區、工業及物流地產、商業綜合體、城鎮開發、服務公寓、酒店、長租公寓及住宅。凱德集團於1994年進入中國，中國是集團的核心市場之一。目前，凱德在中國40多座城市擁有或管理200多個項目。來福士是凱德旗下綜合體旗艦品牌，發展至今在中國有9座。

前述6個來福士資產組合總資產價值為467億元，平安收購其中部分股權。在一系列交易完成後，凱德在個項目中的持股比例，從交易前通過私募基金持有的30.7%至55%，變更為12.6%至30%，並繼續負責項目的運營及資產管理。

據平安人壽披露，平安此次投資凱德來福士項目的投資方式為，平安人壽作為投資主體，以直接持有個項目公司股權方式投資不動產。平安人壽擬通過股權方式分別受讓並持有以下資產：

(1) 上海人廣來福士項目物業的項目公司上海華慶房地產管理有限公司的60%股權，該公司註冊資本3000萬美元，截至2020年9月30日總資產約為14.18億元、淨資產約為10.65億元。

(2) 上海長寧來福士項目物業的項目公司上海東方海外凱旋房地產有限公司的70%股權，該公司註冊資本22.09億元，截至2020年9月30日總資產約為47.78億元、淨資產約為26.15億元。

(3) 北京來福士項目物業的項目公司北京新捷房地產開發有限公司的70%股權，該公司註冊資本2450萬美元，截至2020年9月30日總資產約為20.15億元、淨資產約為11.60億元。

(4) 杭州來福士項目物業的項目公司來福士（杭州）房地產開發有限公司的70%股權，該公司註冊資本約3億美元，截至2020年9月30日總資產約為34.49億元、淨資產約為13.03億元。

(5) 成都來福士項目物業的項目公司成都來福士實業有限公司的70%股權，該公司註冊資本2.18億美元，截至2020年9月30日總資產約為26.98億元、淨資產約為11.02億元。

(6) 寧波來福士項目物業的項目公司寧波新鄞房地產開發有限公司的70%股權，該公司註冊資本8億元，截至2020年9月30日總資產約為11.32億元、淨資產約為6.04億元。

上述6家項目公司分別持有100%對應的擬投資項目資產，主要從事相關物業的開發和運營。

$中國平安保險(集團)股份有限公司(02318.HK)$

$中國平安保險(集團)股份有限公司(601318.SH)$