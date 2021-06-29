《路透》﹕中國寶武鋼鐵將滙豐列「黑名單」

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-29 10:16

《路透》報道，內地最大鋼鐵製造商中國寶武鋼鐵集團將滙豐控股（0005）列為貸方黑名單。

據《路透》獲得一份黑名單文件副本，顯示有60間被寶武列為「高風險」而無法合作的貸款人，該等貸款人大多是陷入困境的內地銀行。然而在名單底部卻到出滙豐。

報道指出在去年11月，寶武召集其財務部門於上海郊區進行培訓，有關名單正於演示文稿中顯示。

稱與華為事件有關

據當時有份出席會議的人士引述高管指，公司不能透過名單上列出的銀行，以獲取稱為商業銀票據的短期借貸產品，主持人更提醒﹕「如果你看看名單底部，當然你會見到滙豐控股」。

報道，《路透》採訪滙豐內部人員﹑國企僱員時，對方指中國寶武的決定是內地許多大型國企壓制該行一部份；相關人員又表示北京已對該行就應對敏感的內地及國際法律及政治事件，感心灰意冷。

報道又指出9家國企因滙豐失寵而終止或削減與該行業務，當中包括中國能源建設。兩名了解此事的中國能源建設高管表示，公司高層領導在去年初發送內部電郵，指示員工完全避開滙豐，其中一名高管解釋與華為事件有關。

滙豐稱不評論客戶

《路透》引述滙豐回應，該行不會評論客戶，該行聲明又指不承認《路透》就該行客戶關係的描述，隨著中國經濟繼續從疫情中復蘇，該行保持的強大客戶關係，使該行獲得新業務，又指出指該行定期與內地各層級官員接觸。

《路透》亦指出中國寶武並無回應其查詢，並指出其他國企亦無回應其查詢。