震驚投資圈！　內地私募大佬李馳自爆清倉中國平安

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-30 08:45

萬億巨頭中國平安﹙2318﹚股近半年內一直跌跌不休，A股截至最新已經跌超30%，H股最新股價則報76.6港元，較高位亦挫近三成。

《中國基金報》6月30日報道，長期拉鋸之下，不僅大股東減持，連堅守十年的平安鐵粉、私募大佬李馳，也自曝清倉平安A股了。

李馳自曝清倉平安

私募江湖有不少初代網紅，是優質上市公司的「野生代言人」，如但斌喜歡茅臺，林園喜歡醫藥……此外，還有一個被稱作「平安的掃地僧」、平安的「死忠粉」，他便是同威投資的創始人李馳。

據悉，李馳自2008年買入中國平安，隨後一直堅定持有並積極唱多，堅守十餘年，他也被股民稱為「李平安」。

然而，近日，李馳卻自曝清倉中國平安了。

6月26日，李馳在微博上表示，「任何買進的股票，我都是準備要賣的，與人出生後就是有天準備離去一樣確定。」

微博@李馳

隨後，股民紛紛在評論詢問李馳，這是否意味着清倉平安了。李馳表示，「觸發賣出股票扳機的一個原因之一是，持有人發現了明顯更好的標的。」

他表示，「我自己理解的大波段，就是「人棄我取，人取我棄」時，」有股民感嘆，平安已經被主流基金拋棄了，李馳更是表示，平安是第一大股東都在拋棄，已經不屬於他的人棄我取範疇了。

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李馳何許人也？説起李馳，新股民可能有點陌生，但老股民卻很熟悉。和但斌、林園一樣，李馳也是A股初代網紅，但不同的是，李馳堅持左手巴菲特，右手索羅斯。即按照巴菲特價值投資精髓，選擇基本面優良，具有競爭護城河，有德才兼備的人管理的好企業，建立一個投資標的池。然後，當股價走勢出現上漲趨勢時買入，而不是越低越買。

他還出了三本書，《白話投資》《中國式價值投資》《投資是一場長途旅行》。在不少老股民眼中，李馳是其啓蒙恩師。