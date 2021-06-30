和黃醫藥首掛大升　管理層︰公司以香港為家　冀2024年達收益平衡

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-30 12:55

長和 （0001）旗下生物科技公司和黃醫藥（0013）今日（30日）首掛牌，該股以每股40.1元定價，集資淨額39.5億元。該股早段最高升5成，見60.5元。

和黃醫藥首席執行官賀雋表示，對於今次回歸香港上市感到非常高興，認為香港上市地位對和黃醫藥十分重要，亦多次形容香港是和黃醫藥的「家」。

被問到會否考慮從美國或英國退市，他表示，由於三地股票市場屬互聯互通，並不影響投資者買賣，同時亦存在許多忠實投資者，所以暫時沒有在任何一處退市的打算。

料腫瘤及免疫業務綜合收入或達逾1億美元

據公司早前匯報所指，腫瘤及免疫業務去年為公司有帶來有約3,020萬美元的收入。但隨著治療腫瘤藥物「呋喹替尼」（愛優特）銷售的增長；考慮到「索凡替尼」（蘇泰達）全年銷售額及預計「沃利替尼」膠囊即將推出市場，以及獲得中國首次銷售收入的增加的影響下，預期腫瘤及免疫業務的綜合收入或會達到1.1至1.3億美元的收入。

賀雋指，對於會否收購其他公司或相關治療藥物，持開放態度。治療腫瘤是涉及到不同的方法，只要是和黃醫藥所研發的產品可產生協同效應的話，亦不排除會進行相關收購。

賀雋：冀2024-25年可達至收益平衡

另外，被問到集團何時會達到收益平衡。賀雋指，集團在研發藥物方面約投放3.5億美元，預期會在2024至25年間，腫瘤藥收入將成功對沖研發藥物的資金，期望屆時可達至收益平衡。又指，集團透過出售非核心業務，及經營其他業務以達到有現金流，惟強調集團並不着急出售非核心業務，亦不會平價出售。