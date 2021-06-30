港股半年結　IPO市場同日8隻新股招股　呢兩隻基石強勁！

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-30 15:24

港股今日﹙30日﹚半年結，新股市場繼續熱烘烘！今日共有8隻新股開始招股，包括百得利控股（06909）、騰盛博藥-B（2137）、三巽集團（6611）、醫脈通（2192）、中國通才教育（2175）、環球新材國際（6616）、華南職業教育（6913）、融信服務（2207），範疇涉及教育、醫療保健、化學製品、汽車和地產。

當中以騰盛博藥（2137）及醫脈通（2192）的基石較強，前者有阿里巴巴（9988）創辦人馬雲成立的雲鋒基金及紅杉資本等支持，後者則有騰訊（0700）全資附屬公司Tencent Mobility及GIC等撐場。

騰盛博藥聯席保薦人為USB及摩根，而醫脈通則為高盛及海通國際。

（01製圖）

騰盛博藥專注創新藥物研發

騰盛博藥成立於2018年，專注治療新冠肺炎、COVID-19和HIV等疾病領域的創新藥物研發及商業化，在中美兩地設有分部。該公司計劃發行1.1億股，一成作為公開發售，集資最多24.8億元，招股價介乎21元至22.25元，每手500股，一手入場費約11,237元，並預計7月13日掛牌。

根據招股書，截至去年全年，年內虧損達12.8億元人民幣，2019年同期為5.2億元人民幣；其研發開支達8.76億元人民幣。

醫脈通去年純利激增逾倍

中國網上專業醫師平台醫脈通計劃發售1.55億股，招股價介乎24.1元至27.2元，一手500股，入場費13,738元，集資最多42.2億元。醫脈通預計7月15日掛牌。

根據招股書，該公司去年收入達2.14億元人民幣，按年大升75.6%；純利為8,520萬元人民幣，按年升1.72倍。