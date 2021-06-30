證監會全年轉賺9.8億　牌照申請按年跌兩成

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-30 18:56

證監會今日（30日）發表年報，截至今年3月底，全年扭虧為盈，錄得9.8億元，上一財年虧損3.75億元；全年收入為30.08億元，當中徵費收入按年大升近六成。

證監會行政總裁歐達禮全年共計酬金為1,000萬元，較去年微跌2%。證監會儲備錄得76億元，其中31億元擬預留日後購置辦公室物業。

年內，證監會共計收到合共5,575宗新牌照申請，按年跌兩成。接獲上市申請257宗，上一財年為303宗，新上市數目為148宗，年度內申請的處理期限已過／自行撤回／被拒的上市申請為121宗，上一財年為172宗。

年內，互聯互通機制涵蓋了1,472隻A股及519隻港股，佔兩地市場總市值約80%。自該機制推出以來，港股通的淨流入金額達18,354億元（人民幣，下同），而滬股通及深股通的淨流入金額合共為13,022億元。

執法行動方面，證監會全年展開204項調查，對9名人士和一家公司提出29項刑事控罪，以及成功令7名人士及兩家公司被定罪。此外，在市場失當行為審裁處展開針對一家公司及1名人士的研訊程序，原因是他們涉嫌在該公司的上市招股章程中誇大其銷售收入。

證監會表示，目前「唱高散貨」個案所佔的百分比相當高，年內凍結了超過109個證券帳戶，金額涉及逾9億港元。