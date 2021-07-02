美國預算赤字恐達3萬億美元　CBO將赤字預期上調33%　

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-02 09:22

拜登（Joe Biden）的上萬億美元大基建方案還未落地，美國政府的年度財政赤字可能就已逼近最高紀錄。

《華爾街見聞》7月2日報道，給美國國會提供預算和經濟信息的國會預算辦公室（CBO）最新預計，在截至2021年9月的2021財年，美國聯邦政府預算赤字將達到3萬億美元，僅比2020財年的創紀錄水平低1,300億美元，是2019財年的三倍，也是1945年以來美國政府年度第二高赤字。

上述預期赤字明顯高於CBO 2021年2月發佈的預期水平。CBO預計的2021財年赤字比2月的逾2.25萬億美元預期赤字高7,450億美元，相當於CBO將預期赤字規模上調了33%。

以最新預期赤字估算，2021財年赤字與GDP之比為13.4%，也創1945年來赤字佔比次高，僅次於2020財年的比例14.9%。

升GDP增長預測上調至7.4%

CBO認為，2021年3月拜登政府通過的1.9萬億美元抗疫救助法導致2021年的預算赤字增加1.1萬億美元，預計到2021財年末，公眾所持的美國政府債券規模為23萬億美元，與GDP之比為103%。

CBO還預計，2022到2031年的累計赤字為12.1萬億美元，較2月的上次預期減少1,730億美元，降幅1%。其表示，去年到2021年的新冠疫情干擾和相關政策立法繼續對赤字施壓增長的壓力，而經濟走強和技術性調整部分抵消了3月抗疫立法的影響。

CBO將2021年末的GDP增長預期從上次的3.7%上調至7.4%，遠高於過往正常時期水平，預計截至2025年的預期年增速為2.8%，也高於上次預計的2021到2025年平均年增速2.6%。

在通脹方面，CBO預計2021年個人消費支出物價指數PCE將增長2.8%，雖然低於上周（6月21日當周）公佈的5月美國核心PCE物價指數按年增速3.4%，但仍高於美聯儲的長期通脹目標2%。CBO預期，2022年PCE指數增速會降至2%，到2025年期間，增速約2.1%。