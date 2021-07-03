內地私募大佬清倉！　專家拆解中國平安弱勢原因　現價可人棄我取

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-07-03 11:00

重磅內險股中國平安﹙2318﹚持續弱勢，A股自去年12月高位反覆累跌逾三成；H股緊隨其後從1月高位累跌近28%，周五收報74.9元，市帳率﹙PB﹚不足1.5倍，遠低於過去10年平均值﹙約1.97倍﹚。專家認為，中國平安弱勢，主要歸因於三大因素，但坦言現價吸引，已具備中長線投資價值，集團網上保險業務發展領先市場，亦成一大賣點。

內地私募大佬李馳近日自爆清倉中國平安A股，震撼市場。（資料圖片）

中國平安近半年持續弱勢，或可從其股東持倉尋找一些線索。近日，有堅守10年的「鐵粉」、內地私募大佬李馳自爆清倉中國平安A股，而主要股東卜蜂集團在過去半年亦減持了中國平安約1%總股本，至近日才「翻兜」，於本月22日場內以每股平均價77.997元增持約1,000萬股，涉資近8億元，H股持股佔比回升至17.05%。

兩大重磅股東，一個清倉，一個先減持再「翻兜」，投資者該如可解讀？在解答前，或許先了解平保，以至整個內險板塊弱勢的原因。

持股內房 恐拖累資產質素

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，內險股整體弱勢，主要受三大因素困擾，包括內房債務問題、新保費收入增速放緩，以及內地債息未有大幅向上，中國平安亦受影響。

今年首5個月，中國平安旗下保費收入增速放緩。（視覺中國）

中央加緊調控樓市，內房叫苦連天，原來也波及內險。阮子曦表示，「內地有好多傳聞，如內房債務問題甚多，上市險企或需入股幫手。」事實上，中國平安任第二大股東的內房華夏幸福（滬：600340）今年3月傳出債務危機，目前累計未能如期償還債務本息合計635.72億元（人民幣．下同），累中國平安首季已要就華夏幸福進行計提減值182億元，「市場難免擔心會拖累平保資產質素轉差」。

內房前景添陰霾，中國平安沾手內房卻「樂此不疲」，最新又豪擲330億元，收購凱德集團旗下6個來福士資產，包括上海人廣來福士廣場、上海寧來福士廣場，北京來福士中心、杭州來福士中心、成都來福士廣場和寧波來福士廣場。此外，中國平安亦擬參與北大方正重整計劃，最多出資逾500億元，擬收購資產包括北大醫藥、方正證券及方正科技等，化身深陷債務風暴企業的「白武士」！

首5月保費收入增速放緩

除了投資「失利」外，中國平安本業表現，亦欠驚喜。集團涉及的業務廣泛，由保險、銀行、證券、信託、資產管理，以至金融科技都涵蓋其中，但目前壽險業務仍是中國平安最重要的收入和利潤來源。去年，集團總收入達1.32萬億元，壽險及健康險業務佔了約六成。

今年首5個月，中國平安原保險保費收入按年減少5.7%。﹙資料圖片﹚

而今年首5個月，中國平安原保險保費收入達3,610億元，按年減少近216.8億元，跌幅為5.7%。其中平安財產保險、平安壽險、平安養老保險的首5月原保險合同保費收入分別為1,091.3億、2,359.6億、109.1億元，均較去年同期有所下跌；只有平安健康保險期內保費達50.8億元，按年增長25.1%。

衡量內險股前景，需看新業務價值（Value Of New Business），作為檢視保險公司盈利能力的指標，即指新保單帶來的潛在利潤。阮子曦指出，「平保弱勢與其保費收入增速放緩有關。因為保費收入增長唔得，就提升唔到新業務價值。換言之，內涵價值也難以向上，即估值難以提升。」

內地債息趨勢平穩

最後，近3個月以來，中國10年債息徘徊在3.1厘至3.2厘，趨勢平穩。阮子曦提醒，「內地債息並無大幅向上，內險短線亦欠缺催化劑。」普遍而言，債息上升對保險公司的投資收益會有所提振，推動內險股獲得重估。截至2020年12月31日止，中國平安的保險資金投資組合中，債權型金融資產的比重由2019年末的70.1%，提高至71.48%。

平安好醫生可助集團完善綫上的生態圈，帶來長遠效益。（資料圖片）

金融科技業務可成賣點

話雖如此，阮子曦認為，雖然平保近期弱勢，但若果A股回穩，料H股可望造好。「平保估值跌至10年低位，已具備中長線投資價值，投資者不妨分注吸納。」現價計，平保市盈率﹙PE﹚7.7倍、市帳率﹙PB﹚僅1.47倍、股息率達3.4厘。

與此同時，在金融科技愈來愈要的時代，阮子曦直言，平保網上保險業務發展不俗，勢成亦是集團一大點。截至2020年底止，中國平安的互聯網用戶達5.98億，較去年初提升16%。同時，截至首季末，中國平安的個人客戶數已達越2.18億，較年初增加9%，而全年新增客戶中，有36%來自旗下生態圈的互聯網用戶，勢必加速品牌滲透。

由此可見，集團在疫情下綫下業務或受到阻撓，但隨着以更有效的在線渠道搶佔市場份額，有利鞏固業務增長力。目前平安已經上市的金融科技資產包括陸金所（美：LU）、金融壹賬通（美：OCFT）。此外，中國平安持有約4成權益的線上醫療平台平安好醫生（1833），亦可助集團完善綫上的生態圈，兩者帶來的協同效應，可望為集團帶來長遠效益。