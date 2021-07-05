新興行業教育領導　華南職教續成大贏家｜聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-07-05 08:00

華南職業教育（6913）將於7月6日中午截止認購，根據報告，按2019/20學年的全日制在校學生人數計算，集團為大灣區最大及中國第五大的民辦學歷職業教育服務提供商。集團旗下有嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院，重點佈局於新興行業的相關職業教育，如TMT（Technology，Media，Telecom）產業和大健康行業，以2020/21學年計，全日制學生中68.4%就讀相關專業。畢業生就業前景理想，造就集團成為教育行業的大贏家。

根據弗若斯特沙利文報告，2019年，大灣區TMT行業及大健康產業受僱工人平均年薪分別約為185,570元及143,829元（人民幣，下同），遠高於同年中國整體平均薪金90,793元。另外，按收入計算，大灣區的TMT行業和大健康產業預計從2019年到2024年的複合年增長率分別為13.3%和9.7%。可見於大灣區提供TMT行業及大健康產業的職業培訓是有很大需求的，而且增長前景樂觀。

擴展學校網絡實現規模效益

為提高校園容納量及優化定價策略，集團計劃在嶺南職業技術學院清遠校區建造新教學樓，並將其升格為本科層次職業大學，提供學士學位和大專文憑、和建立主要提供TMT行業及大健康產業相關教育及培訓的產教融合產業園。另外，集團考慮收購其他大灣區民辦學歷職業教育機構，進一步拓展學校網絡，以發揮資源共享及學生招收等協同效應。集團相信擴大校園容納量，將提升教學的吸引力，有利提高學費，增加收益。

而且，集團計劃於2023/2024學年將職院由提供大專文憑的專科院校升格為提供學士學位和大專文憑的本科層次職業大學，以及根據行業及就業市場趨勢持續開發並提供與新興產業相關的課程，並擴大輔助教育服務；並通過校企網絡擴展、課程架構升級，以提高畢業生初次就業率；持續吸引及挽留優質教師，並加強對教師的培訓和職業支持。

根據弗若斯特沙利文報告，2019年，大灣區TMT行業及大健康產業受僱工人平均年薪分別約為185,570元及143,829元（人民幣，下同），遠高於同年中國整體平均薪金90,793元。（資料圖片）

今年溢利料續雙位數增長

業績方面，由2018至2020年連續三年收入超過4.00億元，由約4.12億升至4.49億元。而辦學成本投入主要見於前期部署，對於早在1993年已開業，發展長達28年的華南職業教育，每年成本維持相若，故此在收入穩步上揚的格局下，盈利增幅得以高於收入增幅。同期，集團股東應佔溢利分別約1.30億、1.50億和1.71億元，近兩年增長率分別為15.54%和13.70%。今年內地疫情受控，大灣區經濟發展蓬勃，相信溢利增長可望繼續雙位數字。

市賬率分析招股價估值吸引

在內地教育股當中，市值相若的可比擬港股之平均市賬率約1.80倍，而集團的招股價為1.59至2.01港元，相對計及集團淨額會計入帳的經調整每股有形資產淨值介乎1.15至1.26港元，比率為1.38至1.60倍，低於上述平均市賬率，證明招股價定位吸引。

若以截至2020年12月底資產淨值約8.83億元，配合集資淨額會計入賬介乎約4.01億至5.17億元，連同股本會計入賬為1,330萬港元，相對上市後發行股數為13.34億股，計出每股資產淨值折合為1.1675至1.2723港元，再考慮到上述平均市賬率約1.80倍，每股合理值為2.10至2.29港元，較招股價1.59至2.01港元產生潛在升幅為32.08%至13.93%，反映具備值得認購的條件。

集團作為業內領導者，競爭優勢已見反映在利潤率之上，於2018至2020年邊際利潤率分別是31.52%、33.75%和37.94%，三年均見超過30.00%證明盈利能力一直保持優秀，配合利潤率有擴大趨勢，又見上述大灣區新興產業迅速發展的機遇，集團可望繼續成為區內教育行業的大贏家之一。

聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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