花旗銀行：美股「換馬」價值股　中資股回調或結束

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-05 12:27

花旗銀行今日（5日）發佈《2021年下半年環球投資前瞻》報告，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧對環球經濟水平作出預測，薦全球健康護理、新能源等投資主題，又指外國機構投資者配置更多資產到人民幣資產，利好人民幣，長線高看5.6厘。

對於聯儲局貨幣政策方面，該行預測聯儲局9月將宣布縮減買債，從12月起行動，明年12月或開始加息。另外，該行預計歐洲央行資產負債表將增加到至少7萬億歐元，有針對性的長期再融資操作至少持續到2022年6月。

通脹方面，黃栢寧認為，受疫情影響的服務業或成為扭曲通脹另一個來源，隨著消費者重返，或出現供不應求情況，因爲相關企業可能之前結業或已大幅降低生產力，惟通脹潛在趨勢仍然相對溫和。即使美國10年期債息升至，僅與長期通脹2.5%匹配，換句話說，實際利率仍然接近零或為負數。

本港經濟方面，該行預計本地經濟活動或在下半年進一步復甦，但關鍵仍是何時通關。今年實質經濟增長預測6.2%，明年預測4.5%。將全年失業率預測降至5,6%。quan 年通脹可能保持在2%以下。今年通脹預測1.8%，明年預測2.2%。

美股方面，該行對未來幾個月看法保持審慎。（資料圖片）

美股「換馬」價值股 中資股回調或結束

美股方面，該行對未來幾個月看法保持審慎，特別是4個不同利淡因素交集，包括聯儲局逐漸減少買債的討論、通脹、企業利潤率壓力及加稅。另外， 股份回購計劃及低息或提供緩衝，標普500指數明年中期目標預測維持於4,350點。 下半年繼續偏好換馬至價值股策略，不過要小心或出現資金輪換完結的轉捩點。

中國股市方面，該行認為調整似乎先於美國股市，由於內地收緊信貸政策和科技行業監管。信貸方面，市場擔心部分公司財務狀況，但內地企業整體債務狀況並沒有明顯惡化。到目前為止，新增貸款佔經濟比例下跌，與中資股估值跌幅可算是一致。但政策緊縮或已接近尾聲，中國股市下半年表現有望改善，從相對估值看，中資股已接近值得吸納水平。

投資主題方面，花旗銀行建議，價值股和周期股，如旅遊、酒店等服務業，又提及全球健康護理、新能源、5G、網絡安全、金融科技及人工智能等，另外收息股或房地產信託基金亦值得留意，該行又指宜增加商品貨幣的活躍交易，減少對黃金投資，分散投資於美元和商品貨幣、英鎊等。

花旗對金價維持偏淡看法。（資料圖片）

看高油價 看淡金價

金價、油價方面，該行指出，商品即使未能再跑贏其他資產，下半年預料繼續有好表現，全球石油需求可能於8月前，重返並超過2019年8月紀錄（平均每日1.008億桶油當量）。 金價3個月內目標預測為1,750美元，維持偏淡看法，基本預測個12月內或回落至1,600美元以下。

該行又指，未來外國機構投資者配置更多資產到人民幣資產，利好人民幣，美元兌人民幣3個月內看6.35厘，未來6至12個月內看6.3厘，長線高看5.6厘。