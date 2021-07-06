「羅賓漢」Robinhood月活用户佔比達60%　中位數年齡僅31歲

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-06 08:42

在眾多美國股票移動交易平台中，Robinhood月活用户佔比高達60%，遙遙領先。根據第三方移動應用數據，其他新興網路券商，如public等佔據了15%的市場份額。傳統券商的移動版，如Ameritrade、Vanguard、E*TRADE等的市場份額已下降到25%。

據《新浪財經》報道，Robinhood交易平台創建於2013年，創建之初便以零手續費吸引散户通過手機應用程序進行股票交易。通過免佣金、支持拆分交易股票並且贈送股票等方式，Robinhood成功吸引了大量散户投資者前來註冊。

有統計數據顯示，Robinhood當前1,800萬用户中，大約有一半用户是首次投資者，中位數年齡僅為31歲。其賬户規模的中位數只有240美元，2月的平均賬户規模僅為5,000美元。

散户投資者的大量湧入讓 Robinhood 有了『散户大本營』的稱號。今年1月份，它還在美股『逼空大戰』中充當了散户買入 GameStop 等股票的主要戰場，一時風頭無兩。

值得一提的是，為了回饋散户投資者的支持，在此次IPO中，Robinhood 計劃將其IPO中A類股票的20%至35%額度分配給旗下用户，投資者可以通過 Robinhood 上名為IPO Access的新功能參與認購。以往散户很難有購買新上市公司股票的機會。在美股市場上，想要參與IPO交易，賬户資金一般需要達到25萬美元以上。Robinhood 大幅降低了這個門檻。