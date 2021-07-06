屈臣氏：實體店及網絡平台助提高市佔率　有品牌複合增長率近六成

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-07-06 16:53

屈臣氏表示，集團過去與多個國際品牌合作，進駐新市場，以及幫助本地品牌拓展業務，增加市場佔有率。

公司指，屈臣氏於2017年，與美國上市生物科技企業ChromaDex，將「TRU NIAGEN®樂加欣」抗衰老保健康產品引進香港屈臣氏，並於2018年引入新加坡屈臣氏，同時於門市及網上商店發售。產品甫推出便深受顧客歡迎，該產品每年錄得59%的複合增長。

另外，內地的屈臣氏與強生（Johnson & Johnson）合作，為旗下護膚品牌Aveeno策略，包括推出「秋冬煥白季」主題活動，增加品牌市佔率，推廣活動期間，屈臣氏成功為Aveeno在中國內地吸引大量新顧客，佔該段時期整體消費者的95%。

「玉澤」於內地屈臣氏店舖銷量按月增加超過35%。（公司提依）

今年四月內地屈臣氏與上海家化旗下的醫學護膚品牌「玉澤」合作，店舖銷量按月增加超過35%；雲店銷量更按月上升超過120%。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，屈臣氏結合科技、大數據及人工智能的生態系統，通過O+O零售模式，以實體店網絡作為與顧客的日常接觸點，結合數碼平台，有效與顧客建立緊密聯繫，從而增加銷售及顧客價值，共成功協助拓展業務及提升市場地位。