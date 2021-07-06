ZA Bank與戶戶送攜手推送餐專員特快申請計劃

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-07-06 16:30

香港虛擬銀行ZA Bank 宣布與香港領先外賣平台戶戶送合作，攜手向香港特別行政區政府公布的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（「計劃」）申請人提供戶戶送優先工作機會，陪伴失業人士走出生活困境。

由即日起至 2021年11月30日（「推廣期」），失業人士透過 ZA Bank App 遞交百分百擔保個人特惠貸款計劃申請後，可在申請成為戶戶送送餐專員時獨家專享三大禮遇：

1) 申請優先處理：貸款申請人交齊所需文件後將獲得專屬特快申請碼，推廣期內憑特快申請碼經戶戶送送餐專員招募網站申請成為送餐專員，即有機會優先加入戶戶送送餐團隊，以獨立、靈活的方式獲取收入來源。

2) 免費迎新裝備：申請人正式成為戶戶送送餐專員後，只須於30日內完成30張訂單，可免費獲贈由戶戶送提供的迎新裝備，當中包括戶戶送專屬保溫袋、防水外套及短袖 T 恤（價值200港元） 。

3) 賺取高達1,500元迎新獎金：申請人成為送餐專員後的30日內於指定繁忙時段完成50張訂單，將可享迎新獎金。電單車手的獎金金額為1,500港元，單車手及步兵則為500元。

ZA Bank 行政總裁許洛聖表示，「用戶共創」是該行產品理念，更體現該行與社群攜手促進共融的精神。繼5月初成為全港唯一參與百分百擔保個人特惠貸款計劃的虛擬銀行，很高興能與戶戶送合力履行社會責任，用科技為有需要的市民解決燃眉之急。疫情期間，戶戶送為香港餐飲業創造了大量工作機會，相信能與 ZA Bank 全力支持的百分百擔保個人特惠貸款計劃相輔相成，共同推動就業市場。

戶戶送香港區營運總監白家豪（Karl Bachian）表示疫情期間，戶戶送有幸協助飲食業及其他受影響人士開拓收入來源，維持生計。送餐專員是重要合作夥伴，戶戶送致力為送餐專員提供合理的服務費和彈性的工作時間，亦為送餐專員提供意外保險，讓他們可以安心工作。ZA Bank 與戶戶送的理念相通，利用科技為傳統行業帶來新的營運模式。戶戶送不單希望為用戶的生活帶來更多便利，更期望可為社會作出貢獻，帶來正面影響。