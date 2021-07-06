港交所：新股結算週期初期以「T+2」較合適　長遠將朝「T+1」發展

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-07-06 17:02

港交所（0388）今天（星期二）宣布推出全新平台FINI，以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股程序，預計最快2022年底啟用。

港交所去年11月就FINI框架刊發諮詢文件，今日發表諮詢總結，九成回覆指表示支持，而8%回覆表示不支持實施有關建議。

港交所上市主管陳翊庭指，FINI的平台將帶來三大好處，其一是縮短定價日與上市日的「T+5」時間，減少投資者及發行人的市場風險；其二是加強市場運作的效率，流線型的工作流程及有時效性的數據，減少操作風險；其三是減少巨額凍資的影響。

港交所創新及數據實驗室主管裴璐加（Lukas Petrikas）稱，FINI推行初期選擇以「T+2」的模式開始。由原先125個工作天的小時，加上48個周末小時，縮短至最少的45小時。而推行FINI的時間較原定時間延遲約六個月，主要是港交所考慮到技術問題，以及確保市場在過渡至FINI前有足夠的準備時間。

陳翊庭又指，港交所訂立初期「T+2」的模式，而非諮詢文件所指的「T+1」，主要是考慮到IPO處理程序較多，例如在監管方面，港交所上市科及證監會需要審核事項如認購者清單等，而且IPO運作細節參與方較多，故綜合市場回應認為「T+2」在初期比較可行穩妥。陳翊庭亦強調，港交所收集市場意見後，大致認為長遠目標可朝著「T+1」方向進發。

減少巨額「凍資」對銀根影響

至於有關預設資金壓縮機制，港交所交易後業務主管蘇盈盈指，在認購機制方面，FINI帶來的改變最主要在於「凍資」（lock up），若然公開發售的認購金額已經超越公司所需集資的金額，多餘的資金便不需要支款至收款人戶口。

陳翊庭補充，例如一家公司IPO公開招股集資10億，最終超購1,000倍，由於公司最多只集資10億元，而證券行是無需要收集超額1000倍的金額並過戶至收款人，令市場無須出現巨額凍資，減少過去因巨額凍資而令本港銀根出現緊張的情況。

而另一關注點在於FINI如何避免重複認購，陳翊庭指，FINI有助新股市場參與者在平台履行職責，找出重複認購申請。另外，她並不認同近日新股超額認購倍數高，是與重複認購有關，故不相信因為平台的推出而使市場認購新股的興趣減少。