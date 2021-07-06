上半年網絡釣魚騙走2200萬元　滙豐與渣打及中銀打擊詐騙行為

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-06 19:23

「網絡釣魚」騙案今年上半年數目激增，金管局聯同香港銀行公會今日（6日）公佈，今年上半年「網絡釣魚」騙案涉及金額達2,200萬元，呼籲公眾提高對「網絡釣魚」攻擊的防範意識。

金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

中銀香港（2388）重申將不會透過手機短訊、電郵的超連結、二維條碼或附件，引導客戶到其網站或流動應用程式進行交易，更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和單次密碼），也不會透過預錄語音訊息聯絡客戶。客戶如收到聲稱由本行發出的可疑手機短訊或電郵，要求點擊內附的超連結提供任何個人資料，必須馬上提高警覺，應「三思而後行」。

滙豐（0005）表示，會繼續透過各種宣傳管道適時向客戶提供提防「網絡釣魚」詐騙行為的重要信息，並加強和警方合作，打擊「網絡釣魚」詐騙行為。

渣打香港亦宣布推出新措施，以保障客戶免受損失，包括加強核實客戶身份，當客戶登記或重新登記「SC Mobile Key」，並於網上或流動理財進行高風險交易（如新增收款人、轉賬/繳款或增加轉賬額等），客戶的網上及流動銀行服務或會因保安理由而遭暫停。客戶須致電客戶服務熱線，待核實身份後，服務會重新啟動。