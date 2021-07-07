摩根大通：iPhone 13銷量將破投資者預期　升蘋果目標價至170美元

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-07-07 14:55

據《財聯社》報道，摩根大通（JPMorgan）（6日）在一份報告中表示，隨着蘋果（Apple）準備在9月推出iPhone 13，該股今年迄今一直跑輸標普500指數的局面將在下半年發生逆轉，並指出現在是時候開始再次買入蘋果股票了。

該行重申了其「增持」的評級，並將蘋果目標價從165美元上調至170美元，較該股最新收盤價高出近20%。

摩根大通指出，蘋果在9月推出iPhone之前的表現歷來優於大盤，因此股價有望在未來幾個月上漲。

「iPhone 12系列銷量的上行動力、7至9月新品發布前的歷史性表現，與被拉低的投資者預期相比，iPhone 13若銷量出色，這將意味着蘋果股價今年下半年會非常有吸引力，因此預計該股將大幅跑贏大盤，」摩根大通表示。

該行解釋稱，從以往的經驗來看，當蘋果新發布的iPhone銷量預期很高或者銷量超出投資者較低的預期時，股價均會表現良好。

摩根大通指出，iPhone 13這次情況更多可能是後者，類似於iPhone 11周期，藉助5G推動的換代率和更龐大的安裝基數，蘋果將錄得更強勁、超預期的年度銷量。

料2022財年售出2.26億部iPhone

該行預計，蘋果2022財年將售出2.26億部iPhone，而投資者當前的預期為接近於2.1億至2.15億部。

摩根大通總結稱，「總的來說，經過近階段投資者興趣平平、股價表現不佳的時期後，我們認為（蘋果股價）趨勢將逆轉。」

在上述報告發布後，蘋果股價周二（6日）上漲近1.5%，收在142.02美元，這是2021年1月以來的最高價，同時接近歷史高點。蘋果股價2021年迄今上漲近10%，同期那斯達克指數漲幅達到逾15%。