瑞銀︰上半年亞太區併購活動增加32%

撰文： 高靜兒 最後更新日期： 2021-07-07 21:55

瑞銀今日（7日）舉行「2021下半年亞太區及中國資本市場展望媒體分享會」總結了上半年的表現和談及下半年投資展望。



瑞銀董事總經理暨亞太區投資銀行主管金弘毅表示，隨著疫情逐步放緩，整個亞太區投行業務有明顯增長，國內市場上升48%，中國國際市場升76%，東南亞市場甚至上升92%，將近一倍增長。

若按大產品類區分， M&A( 併購) 上升32%，ECM（股票資本市場）上升74%， DCM（債券資本市場）上升24% 。反映了上半年整個亞太區表現向好。

同時，IPO量也上升急速，中國境外融資市場蓬勃，IPO容量由146億美元上升至超過406億美元，升178%。香港IPO容量佔284億美元比美國多162億美元，美國只佔122億美元。

下半年關注4大主題



由於企業激勵措施、投資者需求和監管要，ESG發展急速。2021上半年中國ESG發行量更創歷史新高達18.9億美元。他們在上半年發現有2個趨勢，分別是創新的產品結構出現了在ESG債券以及行業參與ESG債券的發行多樣化。

展望下半年，瑞銀稱有4大關注方向，分別是ESG主題、信用風險、利率風險、供應和需求動態。而下半年市場發展主題，將會是促進經濟活動和旅遊，對新經濟和ESG需求將會持續增長，人民幣也將保持相對強大和交易。