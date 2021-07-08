中國科技股新監管時代　富蘭克林鄧普頓：要對科技股保持耐性

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-08 19:33

中國將在下周四（7月15日）公布第二季GDP，富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊基金經理黎邁祺認為，中國目前的挑戰在國內問題，經過上半年收緊貨幣政策後，下半年有望可稍有放鬆。

據彭博綜合預測，市場預期中國第二季GDP按年升8%，他指，中國出口和工業生產表現強勁，預計今年中國GDP增長逾8%，明年增長則回落至6%以下。

對於中國科技股被中央嚴格監管，黎邁祺認為中國科技股要適應新的監管環境，並以阿里巴巴（9988）為反壟斷的行業標準，對行業來說，科技公司將加大投入研發及推廣，短期盈利會見降速，而收入反而上升。不過，他仍對科技股維持看好，因其公司擁有有效的商業模式，及為用家帶來更好體驗，長遠帶來價值。

中國市監局宣布，阿里、騰訊、滴滴、蘇寧、美團五大互聯網平台共22起合併或收購案均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，分別處以50萬元罰款。

年初科技股及高估值股票自高位大跌，部分股價更是「腰斬」，黎邁祺坦言，當時有考慮過因應市場反應而重新調整倉位，不過同時又要應對通脹壓力之下，故認為增長與價值股各取為最合適做法，並籲投資者要對科技股保持耐性。

昨日，中國國家市場監督管理總局宣布，阿里、騰訊、滴滴、蘇寧、美團五大互聯網平台共22起合併或收購案均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。市場監管總局對涉案企業分別處以50萬元罰款。

Grant Bowers看好科技股，認為是長期增長的動力來源，同時又看好金融科技及支付行業。（一条提供）

看好美國金融科技及支付行業

至於美國三大指數均在歷史高位，並有近一半的美國人完成整個接種新冠疫苗程序，富蘭克林股票團隊高級副總裁兼基金經理Grant Bowers認為，美國目前V型反彈步伐平穩，當中疫情即使有反覆，對經濟最多只是停一停，而不會倒退。

他看好科技股，認為是長期增長的動力來源，同時對於金融科技及支付行業亦為看好，至於可選高質素的醫療保健股份，因業務和股價表現突出。