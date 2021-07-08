惠峰國際張玉峰：道指年底望高至38000點　看好三大板塊

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-07-08 17:58

近期美股表現遠勝港股，其中標準普爾指數曾連續多日創下新高。惠峰國際發展董事張玉峰認為美國經濟相對處於低點，經濟復甦才剛開始，道指年底目標則見36000點至38000點，標指年底見4200點至4300點，即在目前水平橫行。他補充道，由於美國市場有太多資金，散戶參與度亦高了不少，故料標指下半年波幅也會有些少增加。

雖然聯儲局放風調整加息周期，但市場不宜過份擔憂。張玉峰指出，加息不一定代表是壞事，反而加息往往是在經濟轉好情況下開始，可視作經濟復甦的指標之一。而且，加息不是影響市場的唯一因素，反而投資者應關注加息是否對經濟走強的反應，還是為了壓制失控的通脹。

展望下半年，張玉峰看好三大板塊前景。他預料下半年將會有多家科技股上市，有望帶動科技板塊的氣氛。他建議選擇龍頭科技股較佳，如微軟（美：MSFT）和Adobe（美：ADBE）。

同時，投資者亦不妨留意健康醫療板塊。他較看好與日常生活息息相關的健康護理股，如強生（美：JNJ）又或是融合科技的直覺外科（美：ISRG），但並不建議吸納與疫苗相關的股份。

金融結合AI 投行有優勢

至於金融業前景亦可看高一線。隨着大型銀行均輕鬆通過聯儲局2021年的壓力測試，意味銀行7月起可恢復派發股息和股份回購。而且市場資金增加，金融活動例如SPAC及IPO表現活躍，均利好金融業。同時，金融業結合人工智能技術的概念，開拓理財產品，加快行業發展。因此，張玉峰特別看好投行表現，如高盛（美：GS）、摩根大通（美：JPM），以及美國銀行（美：BAC）。