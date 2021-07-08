傳內地將降準　瑞銀汪濤︰未必意味貨幣政策大幅轉向

撰文： 高靜兒 最後更新日期： 2021-07-08 18:43

國務院常委會早前提出「適時運用降準等貨幣政策工具」，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，國常會提出降準，不代表貨幣政策將大幅轉向。



去年人民銀行降準已經是去年5月，汪濤指，雖然降準可增加銀行體系流動性、有助於降低市場利率，但認為貨幣政策正常化仍會繼續推進，預計信貸增速會繼續放緩，且主要由宏觀審慎監管收緊推動。



她又指，近期經濟增長動能走弱，其重要原因是因部分地區疫情反覆帶來局部活動限制、以及全球供應鏈存在一些供給瓶頸（包括晶片、大宗商品等），而這些因素或已經有所緩解、或有望在未來幾個月逐步緩解。今年中國GDP增速仍可以大概率超過政府的底線目標，並不需要過多的額外政策支援。



就下半年貨幣政策展望。汪濤預期人民銀行可能在未來幾周實施降準， 但預計人行在下半年不會正式減息。同時預計信貸增速會進一步放緩至今年年底的10.5%左右，並有望在四季度企穩。



在增長方面，汪濤認為隨著國內疫情基本受控、港口重新恢復正常運作、疫苗接種在未來幾個月繼續快速推進，預計經濟增長動能將會有所恢復、隨後逐步企穩。此外，下半年地方政府債券發行可能加速、財政支出或相對穩健，也會對支持增長有幫助。目前對今年GDP實際增速為9%的預測面臨風險偏下行，但應能明顯高於政府年初制定的6%以上的底線目標。