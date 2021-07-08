財匯局︰已加入國際證監會組織成附屬會員

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-07-08 22:42

財務匯報局（財匯局）宣布，該局已加入國際證券事務監察委員會組織成為其附屬會員。

作為香港的獨立上市實體核數師監管機構，財匯局在監管香港證券市場方面發揮著獨特及舉足輕重的作用。

國際證監會組織是一家環球證券監管機構的國際機構，其作為證券監管標準制定者的工作廣受認同，亦是監察組的始創成員，監察組由國際組織及監管機構組成，在制定國際審計準則和審計質素方面，竭力促進公眾利益。

作為國際證監會組織的附屬會員，財匯局將參與附屬會員諮詢委員會的活動，其目標是分享經驗並加強會員之間的合作。作為諮詢委員會，附屬會員諮詢委員會為國際證監會組織的政策和標準制定工作提供意見。就國際證監會組織的工作，財匯局在可行的情況下，將與證監會密切合作。證監會為國際證監會組織的正式會員，其行政總裁為現任國際證監會組織理事會主席。

財匯局行政總裁馬力表示，全面、準確和及時披露財務業績和其他資訊是國際證監會組織證券監管的主要原則之一，亦是財匯局履行其法定職能時一直堅持的原則。加入國際證監會組織讓財匯局受惠全球證券監管經驗的分享，並為其關乎財務匯報及核數的重要工作做出貢獻。

該局主席黃天祐指，作為全球領先資本市場之一的香港的獨立核數師監管機構，財匯局理解到與全球監管夥伴密切合作為全球及本地投資者帶來利益的重要性。「我們成為國際證監會組織的會員，標誌著我們作為國際監管同業的重要成員，致力參與跨境合作與協作的決心，對香港作為國際金融中心的金融安全和穩定至關重要。」