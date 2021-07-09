人行全面降準0.5個百分點　料可釋放1萬億元人民幣資金

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-09 17:45

中國人民銀行表示，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定於2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，但不含已執行5%存款準備金率的金融機構。人行表示，是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。人行預期，今次降準可以為市場注入1萬億元（人民幣‧下同），並承調穩健貨幣政策取向不變。

入行強調穩健貨幣政策取向沒有改變。2020年應對疫情時人民銀行堅持實施正常貨幣政策，5月以後力度就逐漸轉為常態，今年上半年已經基本回到疫情前的常態。此次降准是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分資金被金融機構用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金佔比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。當前中國經濟穩中向好，人民銀行堅持貨幣政策的穩定性、有效性，堅持正常貨幣政策，不搞大水漫灌。

人行表示此次降准的目的是優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支援實體經濟。一是在保持流動性合理充裕的同時，增強金融機構資金配置能力，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。二是調整中央銀行的融資結構，有效增加金融機構支援實體經濟的長期穩定資金來源，引導金融機構積極運用降准資金加大對小微企業的支持力度。三是此次降准降低金融機構資金成本每年約130億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

人行指出此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，降准釋放長期資金約1萬億元。不下調部分金融機構存款準備金率的主要原因是，5%的存款準備金率是目前金融機構中最低的，保持在這一低水準有利於金融機構兼顧支援實體經濟和自身穩健經營。

瑞銀汪濤料降準可增加銀行流動性

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤早前表示，雖然降準可增加銀行體系流動性、有助於降低市場利率，但認為貨幣政策正常化仍會繼續推進，預計信貸增速會繼續放緩，且主要由宏觀審慎監管收緊推動。