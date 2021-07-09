人行降準　恒指終止八連跌　滴滴下架掀監管序章│巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-09 18:30

內地網約車平台「滴滴出行」剛於上周赴美上市，不出數天，內地監管機構按照《網絡安全審查辦法》，將其APP下架，掀起對數據安全監管的序章。據《巨子ICON》引述接近中國金融監管層人士消息，「滴滴出行」赴美上市令到監管層震怒，懲罰力度亦將遠超阿里。

同時，本周內地印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，是中辦、國辦首次針對資本市場監管聯合發文，規格之高實屬罕見，短線對股票市場的影響不能輕視。

今日收市後，人行宣布從下周四（15日）起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，值得留意的是今次屬全面降準，而不只是早前市場所預期的針對中小金融機構實施定向降準，將釋放長期資金約1萬億元。而今日恒指在連跌八日後，終於跌勢喘定。想了解詳細影響，請點撃下文連結。

1、滴滴出行｜獨家：高層不滿赴美上市 對滴滴的懲罰將遠超阿里

由於「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市。消息稱，對於滴滴出行的懲罰力度將遠超阿里。但與外界傳言不同的是，目前滴滴並沒有為赴美上市，作為交換將數據打包交給美國，中國政府一直對此進行有效監管。(按連結閱讀全文)

2、滴滴出行｜獨家：高層因兩個原因震怒 監管尚有後招

滴滴「聰明反被聰明誤」。任何企業想投機取巧都肯定是不可為的。看似能躲過《數據安全法》，但《網絡安全審查辦法》是另一條準繩。(按連結閱讀全文)

3、罕見高規格嚴打證券違法 A股監管風暴將至｜巨子點評

在滴滴的案例中，網信部管平台和線上運維，交通運輸部管線下運營，證監會管企業募資和訊息披露，看似面面俱到，但實際操作中很容易因為監管部門協調溝通不暢，形成監管真空。(按連結閱讀全文)

4、監管收緊 字節跳動和螞蟻集團IPO謎團何時揭開 |巨子點評

「兔死狐悲、物傷其類」。滴滴被處罰，同為網路巨頭的字節跳動IPO不能不多加小心。因此，在中國監管當局對中國企業赴海外上市規定愈加嚴厲的情況下，蟄伏或是最佳選擇。(按連結閱讀全文)

5、美股盈利估值均高企 提防回調壓力│2021下半年市場策略

據彭博數據，標普500指數目前市盈率達30.7倍，超越2000年科網股爆破時的市盈率。摩根士丹利認為美股未來半年的回調幅度將達到10%或15%左右(按連結閱讀全文)

6、國常會釋放超預期寬鬆信號 警惕通脹繼續走高｜巨子點評

國常會已經給出了釋放流動性的信號，隨着經濟逐漸恢復，需求可能會出現復甦，但如果供給不能及時跟上，大宗商品價格就將繼續維持高位運行甚至進一步創下新高。(按連結閱讀全文)

7、國常會後A股連跌兩日 降準是利好還是利空｜巨子股評

央行降低法定存款準備金率即「降準」是中國央行向市場投放流動性的常用手段，通常被視作利好信號，但是國常會對通脹情況的重視也引發了市場的擔憂。(按連結閱讀全文)