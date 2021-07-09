Anson Lo生日　神徒擲六位數郵輪獻賀辭　母企受累疫情去年虧百億

撰文： 高靜兒 最後更新日期： 2021-07-09 19:46

日前本港人氣男團Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）26歲生日，一眾「神徒」出盡辦法為其慶生，當中令全城矚目莫過於有郵輪在杏花邨及小西灣海旁一帶出沒，其船身的LED不停顯示「7 JUL ANSON LO」、「HAPPY BD ANSON」、「I LOVE HONG KONG」等字句。原來該郵輪為雲頂夢號，屬香港上市公司雲頂香港（0678）旗下一艘郵輪。而一眾港人耳熟能詳的麗星郵輪，便是其雲頂香港的前稱！

Anson Lo生日，有金主出動郵輪為教主祝賀！（梁碧玲攝)

今次事件引哄動，外界亦關注此生日賀禮所費多少。雲頂香港發言人回應查詢指，是次郵輪出海展示LED燈飾，是由Anson Lo的粉絲自費斥資六位數。據悉並非由官方歌迷會發起。發言人又指，集團一向有提供展示LED燈飾服務，過去有客人要求作求婚用途。

圖中是「雙魚星號」，是麗星郵輪旗下的一艘豪華遊輪，在1994年加入麗星郵輪。（資料圖片）

麗星郵輪更名為雲頂香港

翻查資料顯示，麗星郵輪於1993年成立，2000年在港上市，並於2009年更名為雲頂香港。2016年10月雲頂夢號正式投入服務， 是星夢郵輪旗下最大噸位的郵輪， 母公司為雲頂香港旗下擁有星夢郵輪、水晶郵輪及麗星郵輪三個郵輪品牌。

新冠肺炎令郵輪業受挫 ，公司狀態並不明朗。根據其2020年年報，年度淨虧損達15.7億美元（約121億港元），較2019年1.5億美元（約11.7億港元）虧損擴大近10倍。疫情下，全年收益只有約3.66億美元（約28.4億港元），較2019年15億美元（約121.1億港元）大跌75.6%。減值虧損前經營虧損達6.1億美元（約47億港元），較 2019年9,618.7萬美元（約7.46億港元）虧損擴大了約5.35倍。

本港上市的雲頂香港，是馬來西亞賭王林國泰雲頂集團的子公司，經營郵輪和賭業生意。（香港01記者攝）

與債權人完成重組交易

資產負債方面，雲頂香港的非流動資產達60.7億美元（約471億港元），當中物業、廠房及設備的非流動資產，價值約53.9億美元（約418億港元）；至於流動資產為6.44億美元(約50億港元)。惟公司流動負債高達39億美元（約302億港元) 。期內經營現金流出仍達6.29億美元（約46億港元）， 反映公司狀態並不明朗。

在5月公布去年全年業績時，雲頂香港談及了目標上半年落實重組，今年6月底宣布與債權人完成重組交易，包括約7億美元的新信貸融資，以及約26億美元重大財務債項的修訂及延長。隨著「公海遊」預計最快7月復辦，雲頂香港亦趁暑假推出郵輪海上遊Seacation復辦公海遊，，冀能為公司提高收益。