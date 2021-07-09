北水本月累沽逾200億　留意政策方向　資金長線流入趨勢未改

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-09 20:35

環球大跌市，恒指創下連跌八日的跌浪，累積挫2,100點。至今日（9日）跌穿二萬七點大關後，才開始見反彈。造成大市沈重沽壓的原因眾多，外圍因素包括石油輸出國組織（OPEC）存分歧，觸發國際油價周內單日挫逾2%、一度重返71水平；美債息急跌，但美元卻重上逾三個月高位等；至於政治風險，自然是現時投資者最擔心的中資科技股監管風險。

本月至今北水每日淨買入/沽出港股表(負號代表沽出)

面對利淡消息紛陳，北水投資者亦跟隨沽貨。統計7月至今，在6個交易日內，有4日皆見北水持續流出，合計北水經港股通淨沽出逾203億元。當中北水流出最急的一日，是周一（5日），單日淨沽出逾108億元。當北水紛紛收手離場，拎錢走人，對本已疲弱的港股投資氣氛，進一步造成打擊。

7月至今，在6個交易日內，有4日皆見北水持續流出。（路透社）

為何市場會對北水走勢感到關注?別忘了今年年初的港股大升市，恒指在1個內抽升逾2,000點，突破三萬大關，投資市場見識了北水大手入市，直線拉升指數的力量。不過，自農曆新年過後，市場開始憂慮美國通脹問題惡化，令美債息抽高，壓垮高估值的科技股，同時北水明顯自港股市場撤出，恒指面臨明顯的調整。

數據顯示，今年1月份，計及港股通（滬）及港股通（深），港股錄得近400億元北水淨買入，支持恒指升勢突破三萬點大關。不過，其後恒指高位回吐，北水淨買入規模逐步收窄，至3月份更跌至不足200億元的低位。直至第二季，北水買入金額才逐步回升。

至本月開始，恒指經歷連續8日跌勢，恒指一度失守二萬七大關，創今年新低。同時間北水買入力度不但進一步減弱，現時已經開始出現流出的狀態。投資者難免擔心，會否加劇港股跌勢，恒指難言築底。

北水一向集中買科技股，港股通資金前三大成交股為騰訊控股、美團-W 和小米集團-W(資料圖片)

北水一向集中買科技股 強監管下短線難免沽貨

到底北水流出港股，是一個短時間的市場操作，或是長線撤出呢?成為投資者內心的一大疑問。不過，從北水一向的選股喜好分析，相信是短時間流走的機會較高。

一直以來，北水買港股都有特別喜好，就是集中在中資科網股。根據港交所統計數據顯示，6月份港股通成交總額達7,447億港元，較去年同期增加逾1倍。成交活躍股票方面，無論是港股通（滬），或是港股通（深），資金前三大成交股均為騰訊控股（0700） 、美團-W（3690）和小米集團-W（1810）。

現時，中資科網平台的監管風波下，騰訊及美團跌入風波核心，北水連日沽貨，也是情理之中。

消息指中資企業赴美上市已全線暫停

不過凡事有危必有機，正是受到內地對科網平台的強監管，特別是擁有大量民生出行及消費數據的科技企業，採取嚴格的上市管制，相信未來中資企業要境外上市，轉投香港上市會是一個更務實的方向。

據媒體引述市場參與者消息，目前所有中資企業赴美上市工作已經暫停和延期，業內人士表示要探索新規則。

憧憬獨角獸取道港股上市 北水回歸機會仍高

可以預期，當一眾有需要集資的科技獨角獸在下半年，陸續選擇來港上市集資，依據北水的喜好，相信北水仍舊是會投入資金至這批內地最強的企業身上。

因此，市場不需因為短期一﹑兩日北水流出，就斷定北水來港趨勢已告一段落。反之，應當留意狂今次數據安全監管政策下，對港股市場，特別是新股市場的長遠結構性轉變。