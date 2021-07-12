老婆捧MIRROR要老公買電盈！　ViuTV佔收益約1%　扭虧亦難撐股價

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-12 14:50

ViuTV旗下組合MIRROR最近人氣急升，似乎有不少人的另一半，為追星而忽略了另一半。有網友就在Facebook開設一個名為「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，短短幾天有逾26萬人加入；其中有網民於該群組大「呻」，稱自己的老婆要求他買入ViuTV母公司電訊盈科（0008）的股份，以支持MIRROR。

結果，該網友稱自己以4.1元，斥逾20萬元買入50,000股。若果他仍未沽出，以上周五（9日）收市價4.05元計，賬面已虧損2,500元。（編按﹕電盈股價最新並無升跌）

該群組就有網友「呻苦」，老婆要求他用20萬元買股票支持ViuTV母公司電訊盈科。（網頁截圖）

撐偶像兼賺錢？ 「如意算盤」難打嚮

以近日MIRROR、另一組合ERROR，及劇集，ViuTV的出品的確較受觀眾及廣告商的歡迎，今年的廣告收益，或有望進一步提高。不過，這位網友的太太，想承勢撐偶像的同時順道賺錢話，其「如意算盤」似乎難打嚮，據統計，電訊盈科由年初至今，累計下跌逾13.28%，股價表現疲弱。

再者，翻查最新一份業績，截至去年年底，電訊盈科全年綜合收益380.46億元，按年增1%。全年虧損10.2億元；綜合EBITDA下降3%至119.78億元；當中ViuTV整體收益，較去年2.59億元增加22%至3.17億元，其中相關業務的廣告收益增長近三成，至2.71億元；EBITDA虧損減至1.65億元。至於Viu的月活躍用戶增加29%至4,500萬戶，付費用戶升47%至530萬戶，收益為11.87億元，按年增加11%，EBITDA虧損按年收窄51%至1.53億元。

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電訊盈科去年收益85%來自香港電訊

從業績看，ViuTV佔電訊盈科的收入輕微，就算今年整體收益再增長兩成至3.8億元，仍只佔電訊盈科綜合收益不到1%。

相反，電訊盈科有85%收益均都來自香港電訊（6823），ViuTV及相關業務的收益只佔其綜合收益0.83%；假設ViuTV及相關業務今年整體收益再增長兩成，甚至扭虧，對電訊盈科影響輕微。

分析師：想收息 香港電訊更吸引

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，電訊盈科股價近日走勢疲弱，主要都是受大市影響，而從該公司業務來看，無論MIRROR人氣如何，ViuTV及相關業務都仍處於虧損狀態，再加上只有個別網民大手掃貨，對於市值313億元的公司實在是小數目，除非有更多的投資者一窩蜂買入，否則對股價沒有太大助力。

他補充道，人行宣佈全面降準0.5個百分點，料本周港股可能受到提振，而電訊盈科股價短期都有支持位，相信走勢都會相對平穩。

被問及電訊盈科股息率有7.95厘，能否買入作為收息股，溫傑就認為，寧願選擇香港電訊，一是電訊盈科處於虧損，且主要收益來自香港電訊，後者業務又穩定，每年都有盈利；二是香港電訊「派得多」，去年末期分派每股40.97港仙，全年總分派為71.07港仙，投資者若選擇收息股，香港電訊更吸引。