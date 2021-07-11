維珍銀河今搶先上太空　股價年內高低跌宕　契媽旗下基金竟走寶？

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-11 17:45

太空旅行曾經是一件遙不可及的事，但隨著科技迅速發展，多名億萬富豪相繼投入發展太空產業，開發速度獲大幅推進，近年更不斷傳出飛船試射成功的消息，太空旅遊不再是夢。

貝佐斯上太空被「截糊」

維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）將在美國東岸時間7月11日早上9時（本港時間周日晚上9時），乘坐自家太空探索公司維珍銀河（Virgin Galactic）的「團結號」火箭（VSS Unity）升空。

另一億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）與弟弟原訂於7月20日一起乘坐旗下藍源公司（Blue Origin）太空船前往太空，是次被布蘭森搶先一步。若今晚布蘭森的太空之旅成功，標誌著太空旅遊此項奢侈豪華遊的序幕，正式揭開。

圖中為維珍銀河公司創辦人布蘭森，在美國新墨西哥州進入團結號火箭的內部。（Reuters）

拓展不同太空領土 票價不一

然而，曾經提出同類概念的馬斯克（Elon Musk），卻仍未乘坐旗下SpaceX公司的飛船上太空，進度見落後。SpaceX 僅於去年3月與美國私人太空站製造商Axiom Space簽署合約，並獲批准不早於2022年1月讓旅客在一名指揮官陪同下搭乘「龍飛船」（Crew Dragon）上太空。

貝佐斯、馬斯克，以及布蘭森三人分別開拓不同的太空領土。藍源與維珍銀河公司專攻次軌道太空觀光，即飛往太空邊緣的短程太空旅遊；而馬斯克的SpaceX 則是鎖定航程更遠、時間更長的軌道旅遊。三間公司旗下的飛船票價亦截然不同。

亞馬遜公司創辦人貝佐斯原訂於本月20日乘坐旗下藍源公司（Blue Origin）太空船往太空。（Getty）

SpaceX 每座位盛惠4.29億港元

Blue Origin旗下的「新謝潑德」號（New Shepard）太空飛船，一次可載6人，太空艙設巨大窗戶，讓乘客欣賞美景，返回地球前有10分鐘的零重力狀態，此前的測試飛行中，太空艙能達到34萬英尺（逾100公里）以上的高度。Blue Origin上月拍賣一座位，中標者可以與貝佐斯與弟弟一同上太空，中標價為2,800萬美元（折合約2.18億港元）。

至於維珍銀河的太空船「Unity」，最多可載6名乘客和2名駕駛員，一次可載8人上太空。目前，維珍銀河已接獲約600張機票訂單，每張機票售價25萬美元（折合約195萬港元）。而SpaceX 的軌道飛行則較昂貴，載運美國太空總署（NASA）太空人前往國際太空站（ISS），每個座位的收費是5,500萬美元（折合約4.29億港元）。

「女股神」Cathie Wood旗下的太空探索創新ETF（ARK Space Exploration，簡稱ARKX）於5月25日已將維珍銀河清倉。（ARK website）

女股神又「走寶」

觀乎維珍銀河（美：SPCE）今年的股價，波動頗大。自2月初盤中一度突破60美元大關，觸及62.80美元的新高位，其後在5月曾暴跌至14.27美元低位大幅反彈。

有「女股神」之稱的Cathie Wood再度「走寶」，旗下的太空探索創新ETF（ARK Space Exploration，簡稱ARKX）於5月25日已將維珍銀河清倉。在女股神沽貨後，維珍銀河隨即反彈，股價由5月25日收市報25.59美元，至上周五（7月10日）收報49.2美元，累計升幅近一倍；而年初至今則累計大幅上揚111.98%。

其他太空經濟概念美股如波音（美：BA）、洛克達因（美：AJRD）以及Maxar Technologies（美：MAXR），年初至今的表現漲跌不一，分別上升36.87%、挫5.09%和下跌0.63%。