新股IPO榮景再現　概論物管半新股　能否大升考慮呢兩點｜聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-07-12 08:00

踏入7月新股市場再掀市場關注，自6月28日至7月9日僅十個交易日已有11隻股份上市，本週則預算有12隻上市，即在短短三週會有23隻上市，平均每個交易日超過1.53隻，是自去年12月以來未嘗再出現的新股榮景。

此外，自7月2至9日已上市的6隻新股（撇除已在美國上市的小鵬汽車─W，9868），其中5隻上市後高位較上市價高出介乎42.39%至1.33倍，即或計及表現較遜的中駿商管 （0606），高位也較上市價高12.97%，這意味著7月暫時已上市的6隻首度上市股份，抽中的散戶都能獲利。

優趣匯控股（2177）上周五（9日）公布招股結果，最終以每股11.86元定價，為招股價範圍11.86元至15.35元的下限。一手200股中籤率為53%；認購450手（90,000股）穩中一手。優趣匯將於下周一（12日）掛牌；保薦人為中金公司。

領悅服務、優趣匯兩新股暗盤造好

再者，於7月9日有兩隻新股於暗盤交易時段，按其中一間券商的報價計算，領悅服務集團 （2165） 和優趣匯控股（2177）錄得的高位，分別較上市價高2.10倍和60.20%，亦見股價表現優秀，故不排除今日（12日）也可望延續好表現。

連同暗盤表現計算，7月2至9日可交易的8隻首度上市股份，全數能為抽中股份者帶來利潤，普遍不少於三成，其中朗詩綠色生活（1965）和領悅服務集團更錄得倍升績效。兩隻都是物管股，而公開發售認購率相對是8.01和5.23倍，是上述8隻股份中認購反應尾三和尾二低的，可見招股期間為普遍散戶所忽視。

銷情冷淡值得押注認購？

這是否反映若今後有物管股進行IPO，配合招股銷情冷淡，便值得押注認購呢？筆者想指出今年第一季有3隻物管股上市，其中有在1月26日上市的星盛商業（6668），公開發售認購率高達756.90倍。上市價為3.86元，上市近兩個半月至4月8日，只是徘徊在上市價水平，期內更曾低見3.29元，較上市價低近一成半。自4月9日後才漸見上揚，至6月1日高見6.09元，上市約三個月較上市價高57.78%，雖然守候日子不短，卻迎來賺逾五成的績效，配合自2月17日起港股進入跌勢，所以星盛商業能在逆市大升，令人感到鼓舞！

（中新社）

不過在1月15和18日上市的榮萬家（2146）和宋都服務（9608），截至7月9日上市均已超過五個半月，但股價一直「潛水」，高位亦較上市價低1.93%和9.20%，按7月9日收市價計算，分別較上市價低28.60%（13.46 → 9.61元） 和59.20%（0.250 → 0.102元）。至於兩股於上市前錄得的公開發售認購率，相對是6.62和25.24倍，看來今年第一季於物管股的選擇認購策略，不是銷情欠佳便值得認購，反映招股反應熱烈的，最終卻迎上股價有好表現。

招股規模大要有戒心

筆者認為大家不妨留意招股規模，榮萬家、宋都服務和星盛商業分別是9,400萬、8.00億和2.50億股，數據反映規模為2.50億股或以下，上市後股價傾向有好表現的機率較高。

截至7月9日暫於第二季有4隻物管股已上市，連同今日上市的領悅服務集團是第5隻，數目已超過第一季的。上述未有提及的新希望服務（3658）和越秀服務（6626），公開發售認購率為4.75和9.88倍，分別在5月25日和6月28日上市，今年暫時高位較上市價高10.53%（3.80 → 4.20元）和17.42%（4.88 → 5.73元），可見第二季已上市及今日上市的物管股抽中者均有利可圖，只是要留意新希望服務、越秀服務和中駿商管雖然招股反應皆屬欠佳，上市後股價表現亦不算標青，相信與招股規模較大有關，相對是2.00億、3.70億和5.00億股。

至於朗詩綠色生活和領悅服務集團則為1.00億和7,000萬股，前者扣除基石投資者獲發股後，招股規模街貨量（計及行使超額配股權）約9,000萬股。由此可見這兩股產生倍升績效是在於公開發售認購反應欠佳，配合招股規模街貨量少於1.00億股所致，筆者認為可作為本季投資者再考慮認購物管新股時的不俗參考。

聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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