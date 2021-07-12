碳中和股大爆發　洛陽玻璃飆兩成　呢隻股發盈喜兼股價累升八成

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-12 17:52

碳中和為中國政策大方向，既可避開科技股的監管風險，業務又有增長，投資價值顯現，除了信義光能（0968）及洛陽玻璃（1108）等光伏玻璃股外，亦可留意風電股，股價同樣強勢，新天綠色（0956）發盈喜後大升一成，並破頂在望。

碳中和概念股今日（12日）爆發，新天綠色升逾一成，年初至今累升近八成，洛陽玻璃大升21.7%，創上市新高，贛鋒鋰業（1772）升9.2%，迫近上市新高，新特能源（1799）升7.9%，陽光能源（0757）升4.6%。

玻璃價格繼續上調，華創證券表示，上週行業內共有39家玻璃企業發函上調產品價格，每重箱漲幅為1至3元不等，並且多間企業表示後續仍有上調漲價計劃。企業集體調價帶動玻璃市價提升，根據卓創數據，截至7月11日，國內重點城市浮法玻璃現貨平均價每噸2,888.74元，按周上漲0.62%，整體生產及銷情良好。

此前6月底，國家能源局發文支持分布式光伏整縣推進，由於國家級試點的申報截至時間為7月15日，據內媒統計，至少已有23個省（自治區、直轄市）發布相關文件，除少數地方申報尚未截止以外，省級地區大多已完成申報。

康業目前已有9個物業安裝了太陽能光伏板，圖為位於古洞天巒的太陽能板裝置，獲得不少環保獎項。

發電量升近5成超指引及市場預期

除了光伏行業節節向上之外，主營風力發電的新天綠色上周五收市後發盈喜，指經公司財務部門初步測算，預計上半年淨利潤按年增加60.5%至70%，至15.2億元（人民幣‧下同）至16.1億元。根據中國企業會計準則，預計上半年扣除非經常性損益的淨利潤為15.14億元至16.02億元，按年增加63%到72.4%。

公司表示，上半年利潤有較大幅度增長，主要是兩大業務板塊經營業績完成情況較好。一是天然氣板塊售氣量按年增加，同時平均售氣價格按年亦有上漲，單方毛利增加。二是風電板塊上半年風資源水平較好，可利用小時數較上年同期增加，同時公司基建期項目陸續轉入商業運營，上網電量較上年同期增幅較大。

花旗表示，公司預計今年上半年純利增長大大超出該行和市場預期。新天綠色首五個月累計完成發電量按年增加約49%，超過其今年增長30%的指引；期內售氣量按年增長12%，也超過全年增長5%至8%的指引，維持「買入」評級，目標價予4港元。

根據新天綠色初步統計，5月，公司按合併報表口徑完成發電量1,448,185.84兆瓦時，按年增加59.2%。首五個月，累計完成發電量6,674,903.97兆瓦時，按年增加49.23%。

2018年11月10日，河北省唐山市樂亭縣薑各莊鎮海邊養殖區內的風電場。

大唐新能源發電量股價齊升

另外，大唐新能源（1798）截至2021年6月30日，累計完成發電量1,435.48萬兆瓦時，按年增加33.4%。根據公司初步統計，單是6月集團按合併報表口徑完成發電量1,770,071兆瓦時，按年增加27%。大唐新能源今日平收，股價在高位整固，報2.24元，但年初至今累升達89%

在科技股低迷之下，投資者可選投一些具增長且有政策扶持的公司，包括新能源產業如光伏、風電等，其技術開始成熟，投資價值逐步顯現。