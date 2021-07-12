金管局阮國恒：虛擬銀行產品推陳出新　惟冀業界給予客戶切障保適

撰文： 高靜兒 鍾綽姸 最後更新日期： 2021-07-12 20:33

虛擬銀行在港漸趨普及，自從首家虛擬銀行去年上半年正式開業，八家虛擬銀行過去一年陸續登場，香港正式踏入「新型銀行（Neo Bank）」年代。金管局副總裁阮國恒談及虛擬銀行推出新的個人信貸產品時，既指出產品設計構思相對新穎，但亦意味著對銀行客戶而言感覺必定會較為陌生。

個人信貸產品 三大特別設計

阮國恒指虛擬銀行推陳出新，產品範圍已經由開業初期集中於存款、信用卡消費優惠等，擴展至近日的個人信貸產品。第一，跟存款掛鈎的貸款產品 。 客戶只需把獲批的個人無抵押貸款存放在銀行指定的存款戶口，便能享受跟貸款利率一樣的存款利率，變相減少客戶的整體利息支出，方便客戶更靈活調撥手上資金；第二，跟薪金掛鈎的個人貸款產品。在客戶出糧日的前幾天，預先向客戶提供現金周轉。客戶可選擇於出糧日以薪金或調撥其他資金還款。

第三，分期付款計劃新模式 — 客戶透過虛擬信用卡或扣帳卡消費，可以申請此類分期付款計劃，一經批核，便無需就每次消費逐一申請。若未能在指定日期前還清卡數，銀行會自動把有關款項轉為分期貸款，並開始收取利息。

至於如何確保消費者受到保障， 阮國恒表示會繼續密切留意市場發展，有需要時會向業界或個別銀行提供指引，令銀行客戶和準客戶能得到更適切的保障。市民也應多了解、多比較不同銀行提供的產品，更重要是多留意產品的條款。