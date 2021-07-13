中國海關總署：6月進出口按年增長22%　連續13個月錄正增長

7月13日，中國海關總署公布的數據顯示，6月，中國外貿進出口3.29萬億元人民幣，按年增長22%，自2020年6月份起連續第13個月實現按年正增長。

中國6月出口（以人民幣計）按年增20.2%，預期增14%，前值增18.1%；進口增24.2%，預期增20.4%，前值增39.5%；貿易順差3,327.5億元，預期2,700億元，前值2,960億元。

中國海關統計，2021年前6個月，中國貨物貿易進出口總值18.07萬億元，比去年同期增長27.1%。其中，出口9.85萬億元，增長28.1%；進口8.22萬億元，增長25.9%。與2019年同期相比，進出口、出口、進口分別增長22.8%、23.8%、21.7%。

前6個月，中國跨境電商進出口繼續保持良好發展勢頭，跨境電商進出口8,867億元，按年增長28.6%。其中，出口6,036億元，增長44.1%；進口2,831億元，增長4.6%。